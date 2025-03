Brevet des collèges : ces deux grosse nouveautés vont changer beaucoup de chose pour les élèves en 2025

L’examen du brevet des collèges évolue. Cette année, deux nouveautés vont faire leur apparition, et l’une d’elle risque de bouleverser le relevé de notes des élèves.

Le brevet est un examen important pour tous les collégiens de France. Chaque année, les épreuves du brevet ont lieu au mois de juin. En 2025, elles auront lieu les 26 et 27 juin prochains.

Au fil des années, le brevet des collèges évolue pour respecter les attentes de l’Éducation nationale. Ainsi, en 2025, deux nouveautés vont faire leur apparition. L’une d’elle, particulièrement importante, pourrait même bouleverser le relevé de notes des collégiens et leurs résultats à l'examen. Voici quelles sont ces deux nouvelles mesures.

Une nouvelle mention

Selon un arrêté du 26 février, une nouvelle mention va être accordée aux collégiens qui obtiendront une moyenne au moins équivalente à 18/20 : la mention “très bien avec félicitations du jury”. Une véritable distinction pour les élèves exemplaires. Selon le site du Service Public, cette mention sera attribuée aux collégiens qui obtiendront au moins 720 points sur 800. Elle pourra être délivrée aux élèves scolarisés dans les établissements publics et privés ainsi que ceux scolarisés au Centre national d’enseignement à distance (Cned).

Crédit photo : iStock

De leur côté, les candidats libres devront obtenir au moins 360 points sur 400 pour obtenir cette nouvelle mention. Cette distinction donnera droit, sous conditions, à une bourse au mérite au lycée. Selon VousNousIls, cette bourse sera versée tous les trimestres et son montant oscillera entre 134 et 334 euros.

Des notes différenciées

Le second changement concerne l’enseignement moral et civique (EMC). Cette matière permet aux collégiens d’en apprendre plus sur la citoyenneté et d’échanger sur des sujets importants comme les valeurs de la République, la liberté d’expression ou encore l’actualité. Jusqu’à présent, les notes de l’enseignement moral et civique étaient combinées à celles de l’histoire-géographie. Mais cela va changer.

Crédit photo : iStock

Dès le mois de juin, les notes des élèves en enseignement moral et civique seront différenciées de celles de l’histoire-géographie. Une nouvelle mesure qui pourrait impacter le relevé de notes final des collégiens. Si les notes seront différenciées, l’épreuve restera la même. Les trois matières (histoire, géographie, enseignement moral et civique) seront regroupées dans un seul et même examen écrit de deux heures

Le brevet des collèges est un examen important pour les élèves qui permet de mesurer leurs compétences. Selon l’Éducation nationale, le niveau des collégiens en français et en mathématiques serait particulièrement inquiétant. Mais même s’il reste important de réussir le brevet des collèges pour bien terminer cette période de sa scolarité, l’actuelle ministre de l’Éducation nationale Elisabeth Borne a affirmé que cet examen n’était pas obligatoire pour entrer en classe de seconde. Des dispositifs ont également été mis en place afin d’accompagner les élèves qui ont échoué au brevet et qui souhaitent entrer au lycée.