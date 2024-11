À 33 ans, elle se fait passer pour une collégienne de 13 ans pour “soigner ses traumatismes”

Aux États-Unis, une femme de 33 ans a réussi à être scolarisée dans une école pendant un an en se faisant passer pour une élève de 13 ans.

C’est une usurpation d’identité pour le moins déconcertante. Aux États-Unis, Shelby Hewitt, une femme originaire du Massachusetts âgée de 33 ans, a réussi à se faire passer pour une collégienne de 13 ans, et ce pendant plus d’un an.Sa fraude est passée totalement inaperçue dans plusieurs écoles. Elle n’a été démasquée ni par ses professeurs, ni par ses camarades d’école.

“Nous sommes devenus amies, nous avons échangé nos numéros de téléphone et avons parfois parlé au téléphone. Parfois, elle ne répondait pas parce qu’elle prétendait qu’elle passait du temps avec ses sœurs”, a expliqué Janell, une étudiante.

Une fausse identité pendant un an

Finalement, Shelby s’est fait arrêtée et a été démasquée. Pour entrer dans les différentes écoles de Boston, elle a utilisé de fausses pièces d’identité et de faux documents ainsi que des pseudonymes. Elle s’est par exemple fait appeler Daniella et s’est inventée une vie entière, prétendant qu’elle était une adolescente placée dans une famille d’accueil et qu’elle ne savait ni lire, ni écrire.

En plus de cela, Shelby faisait des activités d’adolescente en parallèle de l’école puisqu’elle faisait partie de l’équipe de basket-ball de son collège et s’est fait poser un appareil dentaire.

Soigner des traumatismes

Mais pourquoi Shelby a-t-elle fait tout cela ? Selon Bored Panda, c’était avant tout pour résoudre d’anciens traumatismes. Après avoir parlé avec une voyante, cette dernière lui a affirmé qu’elle devait revivre son enfance pour guérir de son passé. Un conseil que Shelby semble avoir pris un peu trop au sérieux…

Au total, Shelby a neuf chefs d’accusation contre elle pour fraude à l’identité, falsification, contrefaçon, vol et fausses déclarations à son employeur. Une procédure judiciaire est en cours et Shelby suit actuellement une évaluation psychologique. Une histoire qui n'est pas sans rappeler le cas d'un homme de 35 ans, que tout le monde prenait pour un adolescent.