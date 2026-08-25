Canicule : 2 Français sur 3 ont été inquiets pour la santé de leurs proches cet été

Une étude a été menée sur le ressenti des Français suite aux épisodes caniculaires de cet été. Selon l’enquête, 2 Français sur 3 ont été inquiets pour la santé de leurs proches.

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Une femme inquiète au téléphone

Cet été, les épisodes de fortes chaleurs se sont succédés partout en France. Les températures ont souvent été proches ou supérieures à 40 degrés partout dans le pays. Le 19 août, la France avait connu 52 jours de vagues de chaleur depuis la mi-juin et juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré. Entre chaque épisode, les accalmies n’ont duré que quelques jours seulement.

Une température de 42 degrésCrédit photo : iStock

Ce climat a été difficile à gérer pour les Français, puisque 89% d’entre eux affirment avoir souffert de la chaleur. C’est ce que révèle une étude Ipsos menée par BVA-CESI Ecole d’ingénieurs, publiée ce lundi 24 août.

Les Français inquiets pour leur santé

Selon l’étude, les épisodes de fortes chaleurs ont eu un impact sur le moral des Français. 48% ont ressenti de l’angoisse ou de la peur pour leur propre santé tandis que 64% ont été inquiets pour la santé de leurs proches.

Une femme au téléphoneCrédit photo : iStock

L’étude montre également que de plus en plus de personnes prennent conscience du réchauffement climatique. Désormais, 43% des Français estiment que les épisodes canicules sont liés à l’activité humaine, tandis que 18% pensent toujours qu’il s’agit de phénomènes naturels.

“Ce clivage montre que la majorité des Français perçoit désormais les canicules comme une conséquence directe du réchauffement climatique, liée pour tout ou en partie aux émissions de gaz à effet de serre et aux activités industrielles”, détaille l’Ispos dans son enquête.

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Supporter les prochaines canicules

La canicule a eu d’autres conséquences puisque 1 personne sur 4 dit avoir été touchée de près ou de loin par un incendie. Ainsi, 18% des Français envisagent de s’engager comme pompier volontaire. En effet, suite aux terribles incendies qui ont ravagé la France cet été, des milliers de Français auraient envoyé leur candidature pour être pompiers.

Pour éviter que les choses ne s’aggravent, 79% des Français sont désormais favorables à la prise de mesures publiques pour aider la population face aux canicules. Ils demandent notamment la création d’espaces rafraîchis ainsi que des aides financières pour acheter des climatiseurs.

Des mesures qui pourraient être mises en place avant l’été prochain ?

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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