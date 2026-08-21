Elle se fait tatouer un clavier sur le bras pour communiquer avec son fils autiste non verbal

Mère d’un enfant autiste non verbal, une Canadienne s’est fait tatouer un clavier sur le bras pour pouvoir communiquer avec lui.

Originaire du Canada, Jessica Fletcher est la maman d’Hunter, 11 ans. À trois ans, le petit garçon a été diagnostiqué autiste non verbal.

Pour aider son fils à s’exprimer, cette mère de famille de 32 ans a trouvé une solution pour le moins insolite : elle s’est fait tatouer un clavier d’ordinateur sur le bras, afin de faciliter leurs échanges.

Elle opte pour une solution originale pour communiquer avec son fils autiste

Jusqu’à récemment, Hunter utilisait principalement un dispositif de communication alternative et améliorée (CAA). Cette tablette virtuelle lui permet de sélectionner des mots et des symboles pour s’exprimer, rapporte le média Canadien CTV News.

Ce n’est pas tout. Le petit bonhomme utilise également quelques signes et des gestes pour interagir avec son entourage.

Le hic ? Ces moyens ne sont pas infaillibles, notamment la technologie. C’est ce qui a poussé Jessica à imaginer une solution alternative.

Crédit Photo : Jessica Fletcher

Un jour, mère et fils étaient au restaurant lorsque l’appareil d’Hunter est tombé en panne. Face à cette situation, la Canadienne a dessiné l'alphabet sur une feuille de papier afin qu’il puisse indiquer ce qu’il souhaitait manger.

Selon Jessica, Hunter a alors retourné la feuille et y a dessiné un clavier, sur lequel il «tapé» sa commande.

« Cela m’a fait comprendre que je ne devais pas le limiter à la technologie, car elle nous fait parfois défaut », a-t-elle expliqué à CTV News.

Crédit Photo : Jessica Fletcher

Elle se tatoue un clavier d’ordinateur sur le bras

Le mois dernier, Jessica a fait inscrire le clavier directement sur sa peau, dans un salon de tatouage. Elle y a ajouté un emoji souriant, un emoji triste, ainsi qu’une option «Je t’aime».

« En levant les barrières à la communication, nous donnons aux personnes qui ne parlent pas la possibilité de nous montrer qui elles sont réellement », a-t-elle déclaré.

Crédit Photo : Jessica Fletcher

La trentenaire ajoute que le tatouage permet à Hunter de communiquer avec plus de discrétion, contrairement au dispositif de CAA qui prononce à voix haute chaque mot qu’il choisit.

Interrogée par The Mirror, Jessica a raconté une anecdote touchante. En allant chercher son fils à l’école, celui-ci a découvert son nouveau tatouage. Elle confie qu’il lui a alors attrapé le bras et a tapé « Maman » sur le clavier.

« Plus tard dans la soirée, avant de se coucher, il s'en est servi pour dire: "Je t'aime, maman". À ce moment-là, j'ai su au fond de moi qu'il avait compris que c'était permanent, comme mes autres tatouages, et que c'était tout pour lui », a-t-elle ajouté.

Crédit Photo : Jessica Fletcher

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Un concept qui fait sensation

Dans une publication Facebook datant du 8 juillet, Jessica a partagé une vidéo de son fils en train d’utiliser son clavier. En légende, elle écrit :

« Certaines mères portent leurs enfants. Certaines mères portent les mots que leurs enfants ne peuvent pas dire », peut-on lire.

Elle ajoute :

« Je donnerais mille cicatrices à mon corps si cela permettait à mon fils d'avoir une autre façon de s’exprimer ».

Crédit Photo : Jessica Fletcher

Les images sont devenues virales, cumulant des millions des vues et près de 2 millions de « Likes ».

L’initiative de Jessica va encore plus loin : elle s’est associée à Maritimer Clothing Company pour vendre des vêtements avec un clavier sur la manche, afin de rendre ce concept plus accessible.