Casino en ligne : comment vous assurer qu'un site est sûr ?

En France, les jeux de hasard sont réglementés par une législation très stricte. Une législation qui s’est endurcie pour mieux accompagner le développement des jeux en ligne.

Aujourd’hui, il est facile de se laisser tenter pour gagner beaucoup d’argent en quelques clics. Sur internet, des sites de jeux de hasard en ligne se sont multipliés et il est important, si vous êtes intéressés, de savoir à quel site il faut vraiment se fier.

En France, la législation qui dessine les contours des jeux en ligne sont très strictes car, contrairement aux salles de jeu physiques, ils mettent en relation deux personnes virtuelles : le joueur et le propriétaire du site. Ainsi, il est toujours indispensable de savoir qui se cache derrière ces sites de jeux en ligne afin de ne pas donner vos informations bancaires à n’importe qui.

Sur ces nombreux sites de casinos en ligne, très souvent internationaux et à l’apparence très attractive, vous pouvez y trouver les mêmes jeux que dans les casinos terrestres. Entre le poker, la roulette, le craps, le blackjack ou encore les traditionnelles machines à sous, vous aurez l’embarras du choix pour vous amuser et tenter de gagner de l’argent de chez vous.

Shutterstock

Les casinos en ligne sous l’oeil de l’ARJEL

Avant de vous inscrire sur un site de casino en ligne, on vous suggère de vous fier à l’avis d’experts et de personnes qui ont testé les différents casino et jeux en ligne. Il faut aussi vous référer au site de l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne) qui fait office de police référence sur la légalité des casinos en ligne. Évidemment, à l’instar des sites de paris sportifs qui sont légions, les casinos en ligne sont soumis à une législation très encadrée.

Dans leur définition, les jeux en ligne comme les machines à sous sont traités différemment des paris sportifs ou des jeux de carte car les chances de succès relèvent surtout d’un pur hasard. En effet, un pari sportif relève plus de la perspicacité, à la déduction et au flair d’un joueur tandis qu’une machine à sous repose seulement sur le hasard.

Ainsi, l’ARJEL publie la liste des opérateurs de jeux en ligne légaux et a maintenu un blocus législatif sur des jeux en ligne comme les machines à sous virtuelles, le craps, le blackjack, le vidéo poker, la roulette et bien d’autres jeux. Par ailleurs, il n’existerait aucun casino français en ligne.

Dès lors, les joueurs et joueuses françaises s’orientent vers des sites de jeux en ligne internationaux basés à l’étranger qui sont soumis à la législation des pays dans lesquels ils sont référencés. Notamment, les sites basés à Malte, Gibraltar ou Curaçao possèdent une juridiction bien plus conciliantes vis-à-vis des Français puisque les lois françaises sont tellement strictes qu’elles ont amené certains casinos étrangers à interdire leur accès aux clients français.

En effet, la législation française a très souvent envoyé des mises en garde à ces sites étrangers et a même parfois eu recours à des procès qui conduisent à des blocages des sites par les fournisseurs d’accès internet. L’article 61 de la loi de 2010 encadre ce blocage et a permis à la légalisation françaises d’opérer de véritables poursuite judiciaires contre des sites de jeux en ligne basés à l’étranger.

Ces jurisprudence ont donc conduit la plupart des pays européens à tout simplement refuser l’accès de leur site aux Français, afin de se prémunir de tout blocage.

Cependant, tout contrôler est une mission tout bonnement impossible pour l’ARJEL. Ainsi, l’institution délivre un certain nombre de recommandations afin de protéger les internautes français. Ces recommandations sont essentiellement basées sur des principes de mises en garde et d’auto protection de vos données personnelles et bancaires.

Comment vous assurer qu’un site de jeux en ligne est sûr ?

En premier lieu, il faut vous assurer que le casino dispose d’une licence officielle décernée par le pays d’enregistrement de l’entreprise. Un aspect que vous pouvez vérifier à côté des mentions légales, en vérifiant l’adresse postale et les contacts téléphoniques du casino. Ensuite, il faut vérifier que le casino est certifié «eCOGRA» de l’agence internationale eCOGRA.



Il vous faut également vous assurer que les jeux du casino sont labellisés par un fournisseur de logiciel réputé à l’instar de Microgaming à l’instar du site de jeux de la série WowPot qui est un guide dédié aux machines à sous avec des news, des revues et des astuces.

Vérifier également que l’icône TST (Technical Systems Testing) est affichée au bas de la page de l’accueil. Cet icône prouve et garantit la sécurité du logiciel. Assurez-vous également que le casino n’est pas présent sur la liste noire de l’ARJEL et n’hésitez pas à vous renseignez auprès d’autres joueurs habitués pour vous rassurer sur la fiabilité d’un site.

Pour les joueurs et joueuses francophones non français, comme au Québec, la législation est bien plus souple. Par ailleurs, vous pouvez consulter notre guide de sites de casino au Québec . Un guide très exhaustif ou vous pourrez trouver votre bonheur et avoir une chance de gagner de l’argent tout en étant protégé.