Avez-vous le droit de télétravailler à l'étranger en tant que salarié ?

Depuis que le télétravail s’est généralisé dans les entreprises, de nombreux salariés sont tentés de s’installer à l’étranger pour télétravailler. Mais est-ce possible ?

Depuis la pandémie de Covid-19, le télétravail s’est largement répandu dans les entreprises, pour le plus grand bonheur des employés. En effet, les salariés qui travaillent depuis chez eux n’ont pas besoin d’utiliser les transports pour se rendre au bureau et sont généralement plus efficaces. Grâce à leur emploi du temps plus flexible, ils trouvent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des avantages très appréciés qui peuvent devenir indispensables. En Allemagne, 5 000 salariés ont récemment menacé de démissionner suite à l'arrêt du télétravail dans leur entreprise.

Crédit photo : iStock

Cependant, quand on est en télétravail, la tentation peut être grande de prendre des vacances ou d’aller s’installer à l’étranger tout en travaillant à distance. Mais en a-t-on réellement le droit ? Réponse.

Le télétravail à l’étranger

L'année dernière, un homme a été repéré en train de télétravailler dans un avion. Dénoncé par un autre passager, il a été licencié pour faute grave, accusé de malhonnêteté. Mais que dit réellement la loi dans ce cas ?

Comme la notion de télétravail est nouvelle, il n’existe pas encore de loi pour encadrer cette pratique. Selon le magazine Elle, d’un point de vue juridique, un salarié peut s’installer à l’étranger pour télétravailler car rien ne l’en empêche. Cependant, il doit passer un accord avec son employeur et négocier avec lui. En effet, celui-ci est en droit de refuser que son employé passe 100% de son temps à travailler à distance à l’étranger.

Crédit photo : iStock

Si l’employeur accepte que vous partiez hors de la France, de nombreuses choses doivent être réglées en amont. Des clauses peuvent être ajoutées dans le contrat de travail pour encadrer la pratique. D'après Indeed, même à distance, l’employeur sera toujours chargé de la sécurité de son salarié. Ainsi, les accidents de travail, les arrêts maladie ou maternité et les départs en retraite doivent être encadrés. En plus de cela, en cas de télétravail depuis l’étranger, le salarié risque de ne plus être couvert par la Sécurité Sociale française. Pensez à bien vous renseigner au préalable avant votre départ.

L’employeur est également chargé de surveiller le travail de son salarié, même à distance. Ainsi, il doit vérifier ses horaires de travail ainsi que la charge de travail demandée et les tâches fixées, ce qui peut être difficile, notamment en cas de décalage horaire. De nombreuses choses à prendre en compte avant de poser ses valises dans un autre pays.