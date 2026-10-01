Après un problème de santé, ce couple de retraités vend sa maison de 700 mètres carrés et part pour Bali sans se retourner

Shelly Peterson et son époux ont vendu leur immense maison pour voyager autour du monde pendant leur retraite

Shelly Peterson et son époux ont eu une vie bien remplie mais à l’orée de la retraite, ils ont décidé de délaisser leur confort matériel pour une vie de voyages à travers le monde.

C’est sur le blog Business Insider que Shelly Peterson partage son expérience, à travers un long témoignage, sur une vie de retraitée surprenante. Pendant plus de 15 ans, Shelly et son mari ont vécu dans une grande maison de 700 mètres carrés, située dans l’Arizona, dans laquelle ils ont élevé leurs quatre filles.

Sans leurs enfants, la vie n'avait plus la même saveur

Cependant, lorsque leur fille benjamine a quitté le cocon familial pour poursuivre ses études, à l’instar de ses grandes sœurs, Shelly et son époux ont commencé à ressentir un vide immense dans leur maison.

“On passait plus de temps à s'en occuper qu'à y vivre. Ensuite, une peur de la santé nous a forcés à poser une question que nous avions réussi à éviter pendant des années.”

En 2021, un médecin détecte une masse inquiétante dans l’utérus de Shelly. Soudain, l'avenir qu’elle avait toujours tenu pour acquis lui semblait beaucoup moins certain. Elle a passé des semaines à attendre, à s’inquiéter et à se demander ce qui allait se passer ensuite.

Ne pas attendre pour profiter de la retraite

Crédit photo: Shelly Peterson

Heureusement, après l'opération, elle a appris que la masse était bénigne. Bien que soulagée, ce sentiment d’incertitude ne l’a pas quittée. Plutôt que de continuer à imaginer leur retraite, Shelly et son époux décident alors d’anticiper pour vraiment la vivre à fond.

“J'ai commencé à penser à ma mère, qui est morte juste quelques mois avant qu'elle ne soit censée prendre sa retraite. Elle et mon père avaient passé des années à travailler dur et à planifier un avenir qu'ils n'avaient jamais pu apprécier. Je ne voulais pas que ça nous arrive. Une fois que j'étais physiquement en bonne santé, mon mari et moi avons commencé à parler de ce à quoi nous voulions vraiment que la retraite ressemble. Nous avons toujours aimé voyager, mais vendre presque tout et voyager à temps plein n'avait jamais fait partie du plan.”

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Une retraite pleine de voyages

En effet, les deux époux décident de prendre leur retraite anticipée et de vendre leur maison, qu’ils ne se voyaient pas entretenir pour le restant de leurs jours. Ils vendent également leurs voitures et d’autres biens. Le couple achète alors des billets aller simple pour Bali, sans se retourner.

“Nous avons finalement acheté un condo à utiliser comme base d'habitation entre les voyages. Depuis que nous avons quitté l’Arizona en 2023, nous avons passé beaucoup de temps à vivre et à voyager à travers le monde. J'ai vécu un rêve de longue date de vivre à Paris, et nous avons passé deux mois à apprendre à surfer au Sri Lanka. Nous avons fait de la plongée en apnée en Australie, conduit un camping-car à travers l'Espagne, et navigué dans la baie d'Ha Long au Vietnam.”

Crédit photo : Shelly Peterson

La seule fois où ils sont revenus chez eux, dans l’Arizona, c’était pour Noël 2023. Le couple avait loué un Airbnb pendant deux mois. Finalement, ils ont fini par acheter un pied-à-terre dans l’Arizona, qu’ils mettent en location lorsqu’ils voyagent.