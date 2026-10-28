Sur la route, ce département des Hauts-de-France pourrait repasser à 90 km/h : ce serait une première dans la région

Comme tant d’autres départements de France, ce département des Hauts-de-France pourrait revenir à l’ancienne limitation de 90 km/h.

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Panneau de limitation de vitesse à 80 km/ h

En France et comme partout ailleurs, il faut composer avec les limitations de vitesse selon les routes. C’est dans cette optique que le gouvernement français a décidé de limiter à 80 km/h les routes à double sens sans séparateur central, hors agglomération et hors créneaux de dépassement, en juillet 2018.

Cependant, petit à petit, des départements font marche arrière. Ainsi, plus de la moitié des départements ont rétabli les 90 km/h sur tout ou partie de leur réseau. Ce pourrait bientôt être au tour de ce département des Hauts-de-France.

L’Aisne, bientôt de retour à 90 km/ h ?

Les conducteurs des Hauts-de-France vont-ils bientôt en avoir fini avec la limitation de vitesse à 80 km/ h ? Depuis 2018, la limitation par défaut est de 80 km/h et non plus 90 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central, hors agglomération et hors créneaux de dépassement.

À l’époque, cette mesure avait provoqué un tollé. À tel point qu’un an plus tard, la loi d’orientation des mobilités (LOM) autorisait les départements à passer outre cette mesure s’ils le souhaitaient.

D’ailleurs, depuis 2019, on compte 52 départements qui ont fait le choix de revenir à une limitation à 90 km/h.

Réaliser des études sur l’état du réseau routier dans l’Aisne

Panneau de limitation de vitesse à 90 km/ hCrédit photo : Henry St John/ iStock

Parmi ces départements qui ont fait le choix de revenir aux fondamentaux, on pourrait bientôt compter sur l’Aisne, indique Lille Actu. Le président du conseil départemental, Pierre-Jean Verzelen, propose de relever les limitations sur les routes à 90 km/ h.

« Dans un département comme l’Aisne, où les déplacements routiers occupent une place importante dans leur vie quotidienne, les habitants ont besoin de règles compréhensibles, cohérentes et adaptées aux routes qu’ils empruntent », a-t-il expliqué lundi 26 octobre.

Pour ce faire, des études portant sur l’état du réseau routier, les analyses sécuritaires et le coût financier doivent être menées.

La suite après cette vidéo

Un premier constat pour mars 2027

Les résultats de ces études doivent être rendus en mars 2027. Dans le même temps, Pierre-Jean Verzelen précise que les caractéristiques de l’état routier des axes de circulation du département seront prises en compte comme il se doit avant de franchir le pas des 90 km/ h.

Ainsi, « aucune décision ne sera prise sans un examen approfondi des enjeux de sécurité », assure-t-il. Si le feu vert est donné à quelques routes, des travaux sont à prévoir. Surtout, l’Aisne serait le premier département des Hauts-de-France à revenir à la limitation d’origine.

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Code de la route

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. publie pour Demotivateur depuis 2019. Rédactrice généraliste, elle couvre l’actualité, les sujets de société et les histoires insolites. Elle suit également l’actualité du cinéma et des séries, et consacre des articles à l’environnement.

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