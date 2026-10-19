Places de stationnement au marquage bleu : voici ce que le Code de la route vous interdit d'y faire, sous peine d'amende

Attention à ces emplacements symbolisés par des marquages spécifiques bleus qui pourraient vous coûter beaucoup si vous décidez d’y stationner de façon prolongée.

Le Code de la route ne cesse d’évoluer et parfois, les automobilistes ont du mal à suivre ces changements. Ils feraient mieux de se mettre à la page au risque de recevoir une amende et d’autres problèmes dans la foulée.

Ce changement concerne les places de stationnement au marquage bleu. Quelques règles sont à connaître avant de s’y faufiler.

Des zones bleues à la durée limitée

Vous connaissez les stationnements en zone bleue. Leur marquage indique une durée de stationnement limitée définie par la commune. Grâce à un disque de stationnement sur lequel vous indiquez votre heure d’arrivée, vous pouvez stationner gratuitement en respectant la durée fixée.

En cas de non-respect de la durée limitée ou du réglage du disque, les automobilistes doivent s’acquitter d’une amende de 35 euros pouvant aller jusqu’à 75 euros en cas de retard. Dès janvier 2027, les durées et horaires fixés peuvent changer, alors ouvrez l'œil.

Des places réservées à la recharge de véhicules électriques

Crédit photo : wordplanet/ iStock

Si vous êtes au point sur les stationnements en zone bleue, quand est-il des autres marquages similaires installés près de bornes de recharge ? Ces emplacements sont réservés à la recharge de véhicules électriques et hybrides. Outre la couleur bleu, ils se caractérisent par le marquage au sol représentant un véhicule électrique ainsi qu’un panneau dédié.

Ces emplacements sont strictement encadrés par le Code de la route. Ainsi, les véhicules thermiques ne peuvent y stationner. Cette place est uniquement réservée aux voitures en charge sur la borne.

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Voitures thermiques et électriques peuvent être sanctionnées par une amende de 35 euros

Dès lors, le Code de la route considère comme gênant tout véhicule stationné qui n’utilise pas la borne de recharge. Les automobilistes encourent donc, là aussi, une amende forfaitaire de 35 euros qui peut être minorée à 22 euros pour un paiement rapide ou grimper jusqu’à 75 euros pour un paiement en retard.

Notez que les véhicules électriques et hybrides sont également concernés par cette règle. Les places réservées à la recharge sont, comme leur nom l’indique, réservées à la recharge. Il n’est donc pas possible d’y stationner pour une durée illimitée. Le but est de permettre aux véhicules qui en ont besoin de recharger leur batterie puis de laisser la place une fois la recharge effectuée.

Outre l’amende encourue, un stationnement durable à la borne sans la présence du conducteur autorise les autorités à ordonner son enlèvement pour une mise en fourrière, renseigne le site spécialisé Revue Technique Automobile. Dans le même temps, des fournisseurs peuvent appliquer des frais de surstationnement qui peuvent se traduire en dizaine d’euros en une heure.