Il reçoit une amende aberrante de 39 000 euros pour stationnements impayés, un record en France

Pendant cinq ans, un homme n’a pas payé ses stationnements au centre-ville de La Rochelle. Il a reçu une amende de 39 000 euros, un record.

En France, ne pas payer son stationnement peut coûter très cher. Bien qu’il existe une astuce pour éviter les amendes, elle reste méconnue et chaque jour, de nombreux Français se font verbaliser parce qu’ils n’ont pas payé leur place de parking.

Crédit photo : iStock

En cas de contravention, les amendes peuvent coûter cher, d’autant plus si elles s’accumulent. C’est ce qu’a vécu un homme qui a refusé de payer pour se garer et a accumulé 27 000 euros d’amende.

39 000 euros d’amende

Mais il n’est pas le seul. À La Rochelle, un maçon a écopé de 39 000 euros d’amende. Pendant cinq ans et avec trois voitures différentes, l’homme se garait dans le centre-ville de La Rochelle sans jamais payer son stationnement. Selon Sud Ouest, il affirme être “tête-en-l’air” et explique qu’il se garait “où il pouvait”.

Crédit photo : iStock

Au fil du temps, les amendes se sont accumulées, jusqu’à battre un record en France.

Il reconnaît son erreur

Henri Lambert, le médiateur de la ville, est revenu sur ce cas. Il estime notamment que l’administration aurait dû faire quelque chose pour empêcher les amendes de s’accumuler à ce point.

“Je ne comprends pas qu’avec les outils informatiques existants, on ne détecte pas des cas comme ça pour donner l’alerte et éviter que la situation s’aggrave autant”, a-t-il déclaré à TF1 Info.

De son côté, le maçon est conscient de ses erreurs et ne conteste pas cette amende. Il a monté un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et a demandé un échéancier pour pouvoir payer ses dettes.