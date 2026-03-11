Il reçoit une amende aberrante de 39 000 euros pour stationnements impayés, un record en France

Par |

Une amende sur une voiture

Pendant cinq ans, un homme n’a pas payé ses stationnements au centre-ville de La Rochelle. Il a reçu une amende de 39 000 euros, un record.

En France, ne pas payer son stationnement peut coûter très cher. Bien qu’il existe une astuce pour éviter les amendes, elle reste méconnue et chaque jour, de nombreux Français se font verbaliser parce qu’ils n’ont pas payé leur place de parking.

Une place de parking payanteCrédit photo : iStock

En cas de contravention, les amendes peuvent coûter cher, d’autant plus si elles s’accumulent. C’est ce qu’a vécu un homme qui a refusé de payer pour se garer et a accumulé 27 000 euros d’amende.

39 000 euros d’amende

Mais il n’est pas le seul. À La Rochelle, un maçon a écopé de 39 000 euros d’amende. Pendant cinq ans et avec trois voitures différentes, l’homme se garait dans le centre-ville de La Rochelle sans jamais payer son stationnement. Selon Sud Ouest, il affirme être “tête-en-l’air” et explique qu’il se garait “où il pouvait”.

La suite après cette vidéo

La RochelleCrédit photo : iStock

Au fil du temps, les amendes se sont accumulées, jusqu’à battre un record en France.

Il reconnaît son erreur

Henri Lambert, le médiateur de la ville, est revenu sur ce cas. Il estime notamment que l’administration aurait dû faire quelque chose pour empêcher les amendes de s’accumuler à ce point.

“Je ne comprends pas qu’avec les outils informatiques existants, on ne détecte pas des cas comme ça pour donner l’alerte et éviter que la situation s’aggrave autant”, a-t-il déclaré à TF1 Info.

De son côté, le maçon est conscient de ses erreurs et ne conteste pas cette amende. Il a monté un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et a demandé un échéancier pour pouvoir payer ses dettes.

Suivez nous sur Google News
Amende Voiture

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Blacki, le chien secouru par Action Protection Animale
Il abandonne son chiot de 6 mois dans une voiture épave sans eau ni nourriture
Une BMW Série 5
Plus de 337 000 voitures d'une marque très connue rappelées dans le monde pour risque d’incendie
Un transmetteur Bluetooth dans une voiture
Ce petit accessoire à moins de 20 euros va rendre vos trajets en voiture plus agréables
Une voiture passe devant un radar
Les radars vont bientôt verbaliser les conducteurs qui roulent sans assurance
Des voitures sur la route
Les “freinages fantômes” touchent des milliers d'automobilistes