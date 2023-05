Sa collègue lui avoue être amoureuse d'elle et sa compagne, les 3 femmes décident de former un trouple

Aux États-Unis, une femme vit une relation polyamoureuse avec son épouse et une de ses collègues.

Depuis plusieurs mois, Nicole LePera, une psychologue clinicienne américaine, vit une relation polyamoureuse avec son épouse et une de ses collègues.

Comme elle l’explique dans le podcast «Changes», Nicole s’est retrouvée dans cette situation lorsque sa collègue Jenna Weakland lui avoué qu’elle était amoureuse d’elle et de sa compagne, une certaine Lolly : «Jenna (…) nous a dit qu'elle avait des sentiments romantiques pour nous deux», a expliqué la psychologue.

Nicole LePera. Crédit Photo : Instagram / the.holistic.psychologist

À l’époque, Nicole était alors en couple avec sa partenaire depuis sept ans, et aucune d’entre elles n’avait connu de relation amoureuse avec plus d'une personne : «Nous n'en avions jamais parlé et je ne connaissais pas vraiment le terme de polyamour».

«Plus qu’un trouple, nous sommes une famille»

Après une longue réflexion, Nicole, Lolly et Jenna ont décidé de former un trouple. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce ménage à trois fonctionne à merveille.

«Plus qu’un trouple, nous sommes une famille, les meilleures amies du monde et une équipe. J’adore construire ma vie avec vous», a indiqué Jenna sur son compte Instagram.

Crédit Photo : Instagram / the.holistic.psychologist

De son côté, Nicole partage le même point de vue que sa nouvelle compagne : «Cela m’a fait grandir sur le plan spirituel, émotionnel et mental. Ce changement a été brutal et terrifiant», a-t-elle confié.

Avant d’ajouter :«Je suis remplie de joie. Remplie de larmes. Remplie de rires. Remplie de tant d’humilité, j’ai tellement appris sur ce qu’est une relation authentique».

Vous l’aurez compris, elle a trouvé le chemin du bonheur !

Crédit Photo : Instagram / the.holistic.psychologist