« Il ne nous séparera jamais », ces jumelles sont fiancées au même homme et veulent tomber enceintes de lui en même temps

Focus sur un trouple pas comme les autres qui défraie la chronique en Australie.

Le cœur a ses raisons que la raison ignore !

En matière de relations amoureuses, il n’y a pas vraiment de modèle établi et nombreux sont ceux qui vivent leur histoire en faisant fi des convenances et autres préjugés.

Anna et Lucy DeCinque en sont le parfait exemple. Ces jumelles australiennes, originaires de Perth, ont ainsi décidé de tout partager, y compris le même homme.

Âgées de 36 ans, les deux sœurs sont en effet fiancées à un certain Ben Byrne et espèrent tomber enceintes de ce dernier en même temps.

Amoureuses du même homme, ces jumelles veulent chacune un enfant de lui

Cela fait désormais 9 ans que ce trouple vit ensemble en parfaite harmonie. C’est bien simple, depuis qu’elles ont rencontré Ben, Anna et Lucy n’ont jamais été aussi heureuses dans leur vie.

« Nous ne sommes jamais jalouses. S’il embrasse Anna, il m’embrassera tout de suite après, et il ne nous séparera jamais. Il nous aime telles que nous sommes », confie Lucy au Daily Mail.

Si ce ménage à trois rend les jumelles aussi épanouies, c’est avant tout parce qu’elles se sentent enfin comprises et écoutées par l’homme de leur vie, qui accepte leur relation fusionnelle.

« Par le passé, nous avons eu nos propres partenaires mais ils ne comprenaient pas le lien qui nous unit. Certains hommes ont tenté de nous séparer alors que Ben nous accepte, il nous traite de la même manière », raconte Lucy.

De plus selon les jumelles, leur compagnon - avec lequel elles sont fiancées depuis juin 2021 - a une qualité que les autres n’ont pas : il fait partie des très rares personnes dans leur entourage à pouvoir les… distinguer. Il faut dire que la ressemblance entre Lucy et Anna est frappante, à tel point qu’elles se considèrent comme identiques.

« Ben est capable de nous différencier depuis le premier jour. Notre mère n’arrive pas à nous distinguer, alors que lui sait faire la différence, même au téléphone », affirment-elles ainsi.

Heureuses en amour, Anna et Lucy souhaitent désormais avoir chacune un enfant avec Ben et ce, en même temps, afin que les futurs bébés naissent ensemble. Un projet un peu fou mais pour lequel elles ont trouvé la solution, en congelant leurs ovules au même moment avant d’avoir recours à une fécondation in vitro.

« Nous voulons vivre l’expérience de la grossesse ensemble » espère ainsi Lucy.

Anna de conclure : « Qui sait ce que l’avenir nous réserve, mais nous voulons le faire ensemble. Ce sera un défi, mais tout dans notre vie est un défi. Nous voulons être ensemble tout le temps ».

