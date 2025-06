Le « John Wick coréen » : cette nouvelle série Netflix cartonne, elle a déjà été vue plusieurs millions de fois en quelques jours

Cette histoire de vengeance a passionné les fans d’action qui n’ont pas pu s’empêcher de dévorer tous les épisodes sur Netflix.

Si vous êtes amateurs de sensations fortes, vous êtes au bon endroit. Netflix propose un catalogue de séries et de films aussi divers que variés. Et aujourd’hui, on vous propose du très lourd. Après ce film d’action indonésien considéré comme un chef-d’œuvre par les spectateurs, place à une autre série d’action, sud-coréenne cette fois-ci.

Vous n’êtes pas sans savoir que les productions sud-coréennes ne font pas les choses à moitié. Elles mettent souvent le paquet tant au niveau de l’action et des combats que de l’émotion. Visiblement, ce mélange plaît beaucoup aux abonnés Netflix. Ce drama noir a obtenu le score parfait de 100 sur Rotten Tomatoes.

Crédit photo : Netflix

Tirée du webtoon Plaza Wars: Mercy for None, cette série en sept épisodes est Sans merci (Mercy for None). Voici le résumé de l’histoire : « Des années après avoir coupé les liens avec son gang, un ancien truand reprend du service pour élucider la mort de son frère et assouvir son intarissable soif de vengeance ».

Un John Wick sud-coréen ?

Crédit photo : Netflix

Une semaine seulement après sa sortie le 6 juin dernier sur Netflix, Sans merci cumule déjà 24 millions d'heures de visionnage dans le monde. Certains fans n’ont d’ailleurs pas attendu pour dévorer les épisodes.

« Je viens de tout regarder en boucle (c'est la première fois cette année que je fais un vrai binge watch), tellement bien », écrit un internaute sur Reddit.

Sur le forum, les internautes sont nombreux à chanter les louanges de Sans merci. L’un d’eux qualifie la série de « très intense ». Tandis qu’un autre estime qu’il s’agit de la « meilleure série de 2025 jusqu'à présent ».

Alors que l’histoire plonge le spectateur dans le crime organisé de Séoul, des fans n’ont pu s’empêcher de voir une similarité avec John Wick. D’ailleurs, l’un d’eux a sobrement écrit : « Sans merci = John Wick ».

« Je vois la similitude [avec John Wick]. Le concept de base est le même » ; « Absolument incroyable, c'est tellement amusant à regarder, juste de l'action et de l'intrigue pure. Les séries de gangsters coréennes sont toujours, d'une certaine manière, les séries les plus cools » ; « J'ai adoré du début à la fin. Un des meilleurs dramas de vengeance à mon avis, au même niveau que The Glory », peut-on encore lire sur Reddit.

Pour ceux d’entre vous qui préfèrent les bons vieux thrillers efficaces, on vous conseille également cette série italienne à l’enquête captivante sur Netflix. Pour les autres, accrochez-vous bien devant Sans merci.