Elle abandonne son appart pour vivre dans un camping-car de 12 mètres carrés et ne paie « ni loyer, ni électricité ni eau »

La jeune femme a tout plaqué pour vivre sur la route dans son camping-car tout équipé. Aujourd’hui, elle ne regrette pas son choix.

Elle abandonne son appartement pour un camping-car à plein temps

Certains optent pour un camping-car pour leurs vacances. D’autres pour toute la vie. C’est le cas de Diana qui a plaqué son appartement pour ce mode de vie nomade, a repéré le site Marie France. Cette jeune espagnole a fait le choix de vivre en camping-car pour voyager au gré de ses envies.

Tout comme ce couple d’Américains qui a tout plaqué pour vivre sur les routes, Diana s’est lancée dans l’aventure pour des raisons économiques, mais pas que. Dans les colonnes du média espagnol El Español, elle raconte avoir été guidée par sa soif de liberté :

« Ce n'était pas tant pour des raisons purement économiques, car un camping-car tout équipé coûte cher et j'aurais pu me payer un appartement dans une petite ville. C'était surtout parce que je ne voulais pas être attachée à une maison, à un seul endroit. Ce que j'apprécie le plus, c'est la liberté de voyager d'un endroit à l'autre sans être sédentaire ».

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Un mode de vie qui lui a tout appris

Crédit photo : El Español

Diana est donc ce que l’on appelle une nomade numérique. Elle travaille à distance depuis le spot de son choix et dans son camping-car de 12 mètres carrés. Elle raconte son nouveau quotidien à ses 117 000 abonnés sur Instagram. Après s’être offerte un camping-car tout équipe, la jeune femme raconte faire des économies non négligeables.

« Je ne paie ni loyer, ni électricité, ni eau. J'ai décidé de quitter mon appartement pour devenir nomade digitale », explique-t-elle.

Crédit photo : El Español

Cela dit, elle prévient ceux qui voudraient faire de même : si son mode de vie donne envie, elle admet qu’il ne convient pas à tout le monde. Elle doit sans arrêt chercher des points d’eau, notamment. Pour éviter de se lancer dans une aventure qui pourrait en fait ne pas vous convenir, Diana conseille de louer un camping-car ou un van et d'essayer durant plusieurs jours. « Si ça vous plaît ensuite, foncez ! », encourage-t-elle, ajoutant avoir bien plus appris de ce quotidien que durant toute sa vie.