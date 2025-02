Cette photo « d'un homme et ses deux chiens » comporte un détail caché qui rend fous les internautes

Une image fait le tour d’internet car les internautes n'arrivent pas à la décortiquer comme il faut. Ils s'arrachent tous les cheveux en croyant tous y voir des choses différentes.

Les illusions d’optique ont le chic pour perturber nos sens et nous faire questionner ce que l’on voit. Après cette illusion d'optique où les internautes se disputaient pour savoir s’il s’agissait d’un chat ou d’un oiseau, en voici une autre qui devrait vous intriguer.

L’image que l’on vous présente aujourd’hui est une image tout ce qu’il y a de plus banale : deux chiens jouant dans la neige sous le regard de leur maître. Ce dernier a enfilé son manteau d’hiver et un bonnet est visé sur sa tête. Jusque là, vous êtes d’accord ?

Et bien, figurez-vous qu’il n’y a pas un seul être humain sur cette photo. Si, si, on vous assure. C’est difficile à croire et on vous prévient, vous devrez regarder plus attentivement et plus longuement pour vous en rendre compte.

Repensez votre façon de voir l’image

Crédit photo : Reddit

Cette illusion d’optique étonnante a laissé de nombreux internautes circonspects. À tel point que beaucoup d’entre eux ont partagé l’image sur les réseaux sociaux et notamment Reddit où elle a fait un carton.

Il faut dire que la faible qualité de l’image participe également à cette illusion d’optique. Il est ainsi difficile d’observer le moindre détail provenant du soit-disant humain sur la gauche. Ce qui laisse libre court à notre interprétation.

Trève de suspens, on vous dit tout. Ce que vous croyez être un humain est en fait un caniche français noir. La perspective de l’image fait que ce que l’on pense être une tête portant un bonnet est en fait la queue arrondie du chien qui remue. Ensuite, ce que l’on pense être un gros manteau d’hiver au niveau des épaules est en fait la tête du caniche. Pour couronner le tout, ce qui s’apparente aux jambes d’une personne sont en fait les deux pattes avant du canidé.

Crédit photo : Reddit

Maintenant que vous avez ces informations en tête, essayez de déceler ces détails sur l’image.