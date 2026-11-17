Après avoir travaillé pendant 67 ans dans le même cabinet d’avocats, une secrétaire a légué 8,2 millions de dollars à des étudiants modestes. Une somme qu’elle avait amassée en achetant des actions.

Sylvia Bloom était secrétaire juridique dans un cabinet d’avocats à Manhattan, aux États-Unis. Elle a travaillé pendant 67 ans pour le même cabinet et a pris sa retraite à l’âge de 96 ans, avant de décéder peu de temps après.

À sa mort, ses proches ont eu la surprise d’apprendre que Sylvia possédait une fortune de plus de 9 millions de dollars, soit 8,1 millions d’euros. Personne ne savait qu’elle était multimillionnaire.

Elle suivait les actions de son patron

Si cette secrétaire est parvenue à avoir autant d’argent, c’est en observant les investissements réalisés par les avocats qu’elle représentait. Elle a suivi l'exemple de ce chef d'entreprise qui a rendu ses employés millionnaires en leur faisant don de ses actions.

“Elle était secrétaire à l’époque où les secrétaires géraient la vie de leur patron, y compris ses investissements personnels. Ainsi, lorsque le patron achetait des actions, elle effectuait l’achat pour lui, puis achetait les mêmes actions pour elle-même, mais en moindre quantité puisqu’elle était payée comme secrétaire”, a expliqué sa nièce, Jane Lockshin, au Seattle Times.

8,2 millions de dollars aux étudiants

Dans son testament, Sylvia a indiqué qu’elle souhaitait léguer une partie de sa fortune à ses proches, mais que l’essentiel de son argent irait à des bourses d’études universitaires. Si certaines personnes lèguent leur fortune à leur village, Sylvia a donné plus de 8 millions de dollars aux étudiants nécessiteux.

Elle a notamment fait un don au programme “Horizons élargis pour la réussite universitaire”, qui aide les étudiants issus de milieux défavorisés à obtenir leur diplôme universitaire. Si Sylvia a décidé d’aider les étudiants, c’est notamment parce qu’elle a dû travailler à côté de ses études pour subvenir à ses besoins.

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“Une grande empathie pour les personnes dans le besoin”

Au cours de sa vie, Sylvia n’était pas dépensière et personne n’aurait pu se douter qu’elle était millionnaire. Si elle s’est mariée, elle n’a jamais eu d’enfant.

“Elle ne parlait jamais d’argent et ne menait pas la grande vie. Elle n’était pas ostentatoire et ne cherchait pas à se faire remarquer. Elle avait vécu la Grande Dépression et savait ce que c’était que de manquer d’argent. Elle avait une grande empathie pour les personnes dans le besoin et souhaitait que chacun ait sa chance”, a expliqué Paul Hyams, responsable des ressources humaines au cabinet d’avocats et ami de Sylvia Bloom.

Sylvia Bloom n’est pas la seule à avoir fait une telle action. C’est aussi le cas de Leonard Gigowski, un commerçant qui a légué sa fortune secrète de 13 millions de dollars pour financer des bourses d’études, et de Grace Groner, qui a légué 7 millions de dollars à son ancienne université à sa mort. De belles actions en faveur des étudiants en difficulté. Le parcours de Grace Groner, secrétaire devenue millionnaire, fait ainsi écho à celui de Sylvia Bloom.