En 1935, une secrétaire achète 3 actions pour 180 dollars dans le plus grand secret, en 2010 elles valaient 7,2 millions de dollars

L'histoire de Grace Groner, philanthrope américaine, dont la véritable fortune a été révélée à sa mort

Aux États-Unis, l’histoire de Grace Groner a attiré l’attention médiatique sa mort de en 2010, quand sa véritable fortune a été révélée, alors qu’elle menait un train de vie modeste en exerçant le métier de secrétaire.

Retour en 1935 ! La Grande Dépression, pire crise économique du XXème siècle, frappe le monde. Aux États-Unis, l’heure est aux grandes mesures avec, notamment, le New Deal lancé par le président Franklin D. Roosevelt en 1933, afin de réformer le système bancaire et soutenir l’économie.

Un marché boursier en pleine sécurisation

En 1934, la création du SEC (Securities and Exchange Commission), nouveau gendarme de la Bourse, encadre l’achat d’actions. À l’époque, l'achat d'une action se matérialisait par la remise d'un certificat papier physique (un titre au porteur ou nominatif) muni de coupons que l'on découpait pour toucher les dividendes.

C’est dans ce contexte économique plus sécurisé, mais toujours incertain, que des particuliers tentent l’achat d’actions à l’image de Grace Groner.

Crédit photo : Grace Groner's Fondation

Née en 1909 à Lake Forest, dans l’Illinois, Grace Groner devient orpheline à l’âge de 12 ans. Recueillie par des voisins bienveillants, avec sa sœur jumelle, Grace a pu compter sur le soutien financier de sa famille adoptive pour faire des études et obtenir un diplôme au Lake Forest College.

En 1935, à 26 ans, elle est employée en tant que secrétaire chez Abbott Laboratories, un laboratoire pharmaceutique. Un jour, elle décide d’acheter 3 actions chez son employeur pour la somme de 180 dollars, soit 60 dollars par action.

Pour remettre l’achat dans son contexte, 180 dollars de 1935 équivalent à environ 4 400 dollars aujourd'hui (environ 4 000 euros) en tenant compte de l'inflation. Pour la majorité des Américains de l'époque, réunir un tel montant représentait plusieurs mois d'efforts et d'épargne stricte, d'autant plus dans ce contexte de crise économique.

Un train de vie modeste

Grace Groner fait un pari sur l’avenir sans imaginer une seule seconde combien il pourrait lui rapporter des années plus tard. En effet, la secrétaire a travaillé dans la même société pendant 43 ans. Après avoir acheté ses actions, elle n’y a jamais touché.

Au fil des ans, ses actions sont divisées de nombreuses fois, et elle réinvestit les dividendes à chaque fois. Elle a peu de besoins, vit dans un petit cottage qui lui a été légué, achète des vêtements dans des ventes de charité, mais voyage beaucoup. Elle donne également de l'argent aux nécessiteux tout en gardant l'anonymat.

Elle a vécu toute sa vie en tant que personne aux moyens modestes, sa richesse reposant tranquillement dans ses parts alors qu'elle vivait comme ses voisins. Elle partageait une petite maison avec un ami, faisait des emplettes d'occasion, ne s'était jamais mariée et n'avait pas d'enfants.

Vers la fin de sa vie, elle révèle peu à peu sa nature philanthrope. Elle fait don de 180 000 dollars pour aider à lancer un fonds de bourses d'études et assiste aux matchs de football universitaire. En 2008, elle crée une fondation destinée à recevoir son patrimoine à sa mort. Il est estimé que la fondation rapporterait 300 000 dollars par an en intérêts sur son patrimoine.

Grace Groner meurt le 19 janvier 2010. Après sa mort, il est révélé que son patrimoine s'élève à 7,2 millions de dollars, une somme léguée à la fondation créée avant son décès. Elle avait exprimé son souhait que les revenus soient utilisés pour aider les étudiants du Lake Forest College en finançant des études indépendantes, des stages, des études internationales et des projets de service, ainsi qu'une éventuelle subvention pour un étudiant fréquentant une école de pharmacie.

Crédit photo : Grace Groner's Fondation

Sa maison nommée « Grace's Cottage » est rénovée par sa fondation et est actuellement occupée par des étudiantes de l’université de Lake Forrest. Il est estimé que quelque 1 300 étudiants ont bénéficié du testament de l’ancienne secrétaire.

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Une stratégie minimaliste mais productive en bourse

Grace Groner n'a jamais vendu une action et a réinvesti chaque dividende pendant 75 ans. Les fractionnements d'actions sont arrivés en premier.

Selon Dividend Power, neuf scissions remontant à 1964 ont transformé ses trois actions initiales en 2 304 actions avant que tout dividende réinvesti ne soit compté. Les dividendes réinvestis ont fait le reste. Chaque paiement trimestriel a acheté plus d'actions, ces nouvelles actions ont versé leurs propres dividendes, et le cycle s'est répété au fil des décennies permettant à la secrétaire de se constituer une véritable fortune.

Crédit photo : Grace Groner's Fondation

Aujourd'hui, Abbott demeure une société de soins de santé opérant dans le domaine des dispositifs médicaux, du diagnostic, de la nutrition et des produits pharmaceutiques établis, avec une capitalisation boursière d’environ... 172 milliards de dollars.

Dans la communauté de Lake Forest, personne n'avait la moindre idée qu'elle avait autant d'argent. Grace Groner incarne à la perfection l’image de la philanthropie discrète et modeste, redonnant à sa communauté qui lui avait permis de grandir dans les meilleures conditions quand elle était orpheline.