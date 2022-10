Perdre ses cheveux n'est pas une fatalité, on te donne des conseils pour y remédier

Le saviez-vous ? Nous perdons en moyenne entre 50 et 100 cheveux par jour. Cependant, parfois on en perd plus que d'habitude et cela nous inquiète. Rassurez-vous il y a des solutions, suivez le guide !

C’est bien connu : la calvitie fait peur aux hommes, mais la perte des cheveux concerne également les femmes.

En effet, le cheveu suit un cycle de vie qui se traduit par trois phases : la phase de croissance, la phase de repos et la phase de chute. Sachez également qu'il existe deux types de chute de cheveux. Sans plus tarder, les solutions pour traiter ce phénomène. Et pour les plus curieux d’entre vous, la marque René Furterer vous aide à comprendre votre chute de cheveux grâce à un diagnostic personnalisé.

Crédit Photo : Istock

Les 2 types de chute de cheveux

La chute progressive (aussi connue sous le nom d’alopécie androgénétique ou androgénique) touche en moyenne 21% de la population. Les principaux concernés sont les hommes de plus de 50 ans et les femmes ménopausées.

Ce désagrément est lié à trois facteurs : les hormones, l’hérédité et l’âge. Dans la plupart des cas, les symptômes sont les suivants : une chute de cheveux, depuis plusieurs mois, faible mais quotidienne et souvent localisée.

Chez la femme, l’alopécie androgénétique se localise au sommet du crâne. Les principales concernées voient leurs cheveux devenir plus fins et plus clairsemés. Les hommes quant à eux, constatent une perte de cheveux sur certaines zones visibles : le front, les tempes ou encore le sommet du crâne.

Crédit Photo : Istock

La chute de cheveux réactionnelle - qui touche principalement les femmes - apparaît de manière brutale et soudaine, et peut survenir en réaction à plusieurs événements, dont :

Stress

Surmenage

Post accouchement

Carences en vitamines ou en fer

Changement de saison

Choc émotionnel

Prise de certains médicaments

Crédit Photo : René Furterer

Les astuces pour prévenir

Dans un premier temps, il est conseillé d’acheter une brosse adaptée à votre type de cheveux. N’hésitez pas à masser régulièrement votre cuir chevelu lors du brossage pour favoriser la circulation sanguine. Ce geste permettra de nourrir la racine du cheveu et de stimuler la pousse. On vous conseille également d'exfolier votre cuir chevelu avec des gommages pour l'assainir.

Vous pouvez aussi installer un filtre sur votre pommeau de douche, il retiendra les métaux lourds et adoucira l'eau. L’achat d’une taie d’oreiller en soie est également vivement recommandé. La raison ? Cette matière diminue la formation des fourches et facilite le démêlage. Enfin, évitez l’utilisation des produits contenant des silicones.

Les solutions concrètes et expertes

Depuis 18 ans, Triphasic de René Furterer est le numéro 1* des produits antichute en France en pharmacie. Il faut dire que cette gamme qui contient des huiles essentielles et des extraits végétaux dope la microcirculation cutanée, freine la perte de cheveux et relance la pousse. Alors René Furterer a mis au point deux solutions expertes pour lutter spécifiquement contre les deux types de chute de cheveux.

Contre la chute de cheveux progressive, Rene Furterer a développé un nouveau traitement expert, Triphasic Progressive.

Crédit Photo : René Furterer

Ce sérum antichute «prévient et freine la chute, stimule la croissance et augmente l’épaisseur des cheveux». Testée dermatologiquement et fabriquée en France, cette innovation brevetée contient 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Simple d'utilisation grâce à son format mono-dose et son embout applicateur massant exclusif, le sérum Triphasic Progressive vous permettra de rendre vos cheveux plus sains et plus denses. Non contraignant, il s'applique deux fois par semaine le premier mois, puis une fois par semaine seulement les deux mois suivants.

Après 3 mois de cure, les résultats démontrent + 10 023 cheveux** supplémentaires, c'est scientifiquement prouvé ! En effet, le sérum permet de stimuler la pousse, prolonger la vie du cheveu et retarder sa chute, grâce à une synergie d'actifs d'origine végétale associant la Biotrinine, les extraits de Pfaffia, de Mangoustan et de Réglisse**.

Crédit Photo : René Furterer

Pour maximiser les bienfaits de ce traitement, vous pourrez aussi miser sur d'autres produits de qualité à utiliser en complément, tels qu'un shampoing stimulant aux huiles essentielles, qui constitue un excellent allié pour la repousse des cheveux et rend la chevelure plus résistante et plus brillante, mais aussi le complément alimentaire «Vitalfan progressive», un véritable coup de pouce pour préserver le capital capillaire grâce « à l'action combinée des vitamines B6 et B8 (Biotine)».

Le Triphasic reactional quant à lui, est le soin complet pour traiter la chute de cheveux réactionnelle.

Le sérum - qui renferme une formule à 94% d’ingrédients d'origine naturelle - vise à booster rapidement la pousse des cheveux : -60% de chute***. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce produit porte ses fruits puisque la chevelure retrouve sa force et son volume d’antan.

Crédit Photo : René Furterer

Ici aussi, vous pourrez utiliser le shampoing Triphasic en complément, pour nettoyer en douceur et renforcer le capital cheveu, souligne René Furterer. Mais ce n’est pas tout ! Il «intensifie l’apport en éléments nutritifs et énergétiques essentiels à la pousse de cheveux forts». De son côté, le complément alimentaire Vitalfan Réactionnelle vient compléter cette routine de l'intérieur.

Alors quel traitement est fait pour vous ? Si vous avez encore un doute, réalisez votre diagnostic antichute personnalisé en ligne.

Il existe également d'autres solutions telles que la luminothérapie à base de lumières LED ou encore les traitements en clinique spécialisée, cependant s'agissant ici d'interventions médicales, il est important de se renseigner avant toute chose auprès de professionnels dans le domaine.

Et n'oubliez pas, perdre ses cheveux n'est pas une fatalité !

*QuintilesIMS - Pharmatrend. Marché des soins cosmétiques anti-chute cheveux, hors voie orale, en pharmacie, en France, année 2020, en valeur.

**Augmentation moyenne du nombre de cheveux existants en phase de croissance sur l’ensemble du cuir chevelu dont 4009 sur la zone de chute, résultats à 3 mois. + 7266 cheveux dès le premier mois. Phototrichogramme et cotation clinique sur 28 hommes et 32 femmes.

*** Pull test sur 53 sujets. Résultats moyens chez 100 % des sujets à 2 mois.