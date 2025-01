Pourquoi les jeunes ont-ils des cheveux blancs de plus en plus tôt ?

Vous avez la vingtaine et vous avez déjà quelques cheveux blancs ? Voici les causes potentielles de ce grisonnement prématuré.

L’apparition des cheveux blancs est un phénomène physique qui arrive avec l’âge et que de nombreuses personnes aimeraient éviter. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux à ce sujet car si certaines personnes auront une chevelure grisonnante vers 40 ou 50 ans, comme l'actrice Salma Hayek qui affiche fièrement ses cheveux blancs, d’autres verront leurs premiers cheveux blancs apparaître dès la vingtaine. C'est le cas de cette jeune femme de 25 ans qui a décidé d'abandonner les teintures et d'assumer ses cheveux gris.

La décoloration prématurée des cheveux peut varier selon nos origines. Selon une étude publiée en 2021 dans la revue scientifique Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, les Caucasiens grisonnent généralement au milieu de la trentaine, contre la fin de la trentaine pour les Asiatiques et le milieu de la quarantaine pour les Africains.

Mais pourquoi les cheveux deviennent-ils blancs quand on vieillit ? Contrairement à ce que l’on peut croire, les cheveux blancs ne sont en réalité pas forcément un signe de vieillesse. Dans certains cas, il se peut que les premiers cheveux blancs apparaissent dès la vingtaine. Voici pourquoi.

Les jeunes ont des cheveux blancs

Selon un article paru dans le magazine américain Newsweek, les premiers cheveux blancs apparaissent de plus en plus tôt chez les Millenials (1980-1995) et la génération Z (1996-2010). Ce phénomène peut être causé par plusieurs raisons comme le stress ou la génétique.

En effet, les cheveux contiennent des minéraux comme le cuivre, le magnésium et le fer qui leur donnent une couleur foncée. Cependant, ces minéraux peuvent s’épuiser à cause du stress et de la fatigue. Ils vont alors être remplacés par du calcium et du zinc, qui vont être à l’origine des cheveux blancs.

“Ce n’est pas une surprise. Le cuivre, le zinc et le fer jouent un rôle dans l’activité de la tyrosinase. Il s’agit d’une enzyme essentielle à la synthèse des pigments. Le grisonnement prématuré est souvent observé chez les patients souffrant d’anémie ferriprive (carrence en fer) et, fréquemment, nous constatons cliniquement que la supplémentation en fer peut restaurer la couleur d’origine des cheveux”, a indiqué Viktoryia Kazlouskaya, dermatologue spécialisée dans la perte des cheveux, à Slate.

Si le stress et l’épuisement jouent un rôle important dans l’apparition des cheveux blancs, d’autres facteurs peuvent causer un grisonnement prématuré comme la pollution extérieure, un déséquilibre hormonal, le tabagisme ou l’utilisation de produits agressifs pour le cuir chevelu. Si vous avez des cheveux blancs et que vous souhaitez vous en débarrasser, ces pistes pourraient vous aider à lutter contre ce fléau.