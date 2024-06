Les afterworks sont de plus en plus populaires au sein des entreprises. Ce sont des moyens de sociabiliser en dehors du bureau et de renforcer l'esprit d'équipe. Comment réussir un afterwork à Paris ? Découvrez les étapes à suivre.

Définir l'objectif, le format et le budget de l'afterwork

Pourquoi souhaitez-vous organiser un afterwork ? Est-ce que c'est pour renforcer l’esprit d’équipe ? Célébrer une bonne dynamique au bureau ? Dire au revoir à un collègue ? Simplement partager un bon moment ? Comprendre vos objectifs va vous permettre de choisir le format idéal pour l'afterwork.

Pour cette partie, vous avez l'embarras du choix, surtout pour un afterwork à Paris. Entre une soirée apéro, cocktail, karaoké, vous êtes sûr de trouver l'ambiance parfaite.

Une fois que vous aurez défini l'objectif et le format, vous n'avez plus qu'à établir un budget adapté.

Choisir le lieu et la date

La date idéale pour un afterwork est celle qui va convenir à la majorité des employés. Sondez les collaborateurs pour connaître leurs disponibilités et éviter les périodes chargées. Ce serait prendre le risque d'avoir des absents pour l'événement.

Si vous voulez organiser des afterworks régulièrement, fixez une date récurrente selon la fréquence voulue. Cela permettra aux employés de s’organiser à l’avance.

Pour le lieu, choisissez un établissement situé à proximité du bureau ou facile d’accès. Privilégiez un endroit avec une atmosphère chaleureuse et un cadre convivial et qui correspond à vos objectifs.

Pour une soirée festive jusqu'au bout de la nuit, optez pour un bar animé avec un petit concert.

Pour une ambiance décontractée et un apéro sympa plus calme, préférez une terrasse ensoleillée.

Il existe également des bars et restaurants qui offrent des formules spéciales pour les groupes avec des menus adaptés ou des animations pour animer la soirée.

Pensez aussi à la taille de votre groupe. Vous devez choisir un lieu en mesure d'accueillir tout le monde.

Miser sur l’interactivité en respectant la vie privée

L’objectif est de favoriser un environnement où les collaborateurs peuvent échanger et renforcer leurs liens. Pour cela, organisez des activités, des jeux et des animations.

Vous pouvez même inviter des participants extérieurs (animateurs, artistes) afin d'ajouter une touche de fun supplémentaire.

Pendant l'afterwork, il est également essentiel de respecter la vie privée des employés. La participation à l’afterwork doit être volontaire et l'amusement rester dans les limites acceptées par l'ensemble des participants.

Récolter les feedbacks des participants

Une fois l'événement terminé, assurez-vous bien que tous les participants rentrent à la maison en sécurité. Les jours suivants, collectez les retours de chacun via des questionnaires ou des discussions informelles. Cela vous permettra de savoir ce qu'ils ont pensé de la soirée et si des éléments doivent être améliorés pour les prochaines. Pensez enfin à remercier tous vos collaborateurs par mail ou SMS pour apporter un point final à l'événement.

Organiser un afterwork : on récapitule

Pour réussir l'organisation de votre afterwork, vous avez maintenant toutes les cartes en main. En amont de la soirée, choisissez le meilleur lieu et une date qui correspond à tout le monde. Pendant l'afterwork, veillez à ce que la bonne ambiance soit au rendez-vous. Enfin, remerciez tous les participants et améliorez ce qui peut l'être pour la prochaine fois. En suivant ces étapes, vous êtes certain de réussir votre afterwork.