Cette carte interactive vous permet de trouver les meilleures terrasses de l'été

Marre de galérer à trouver la meilleure terrasse pour boire un verre ou un café ? Voici la carte interactive qui vous facilite la vie...

L’été est enfin là et c’est le moment de s’installer en terrasse pour déguster un cocktail ou même, pour boire un café, dans l’après-midi. Problème ? À chaque nouvelle envie, entre amis, ou en solo, pour déguster une boisson au soleil, c’est la même rengaine : vous passez plus de temps à chercher le café, bar ou restaurant qui rassemblera tous les critères que de temps sur place.

Et forcément, lorsque tout le monde vous laisse la responsabilité de trouver LA terrasse idéale pour tous les copains, en termes de localisation, de menu, d’espace, de prix et de convivialité, ça peut vite décourager. Mais ça, c’est de l’histoire ancienne !



Crédit : Istock

Mapstr dévoile sa carte interactive

L’application Mapstr, qui permet d’organiser et d'enregistrer ses adresses favorites, a créé une carte interactive. Son truc en plus ? Elle recense plus de 200 terrasses en Europe, à Paris, Madrid, Rome, Lisbonne et Londres, pour boire un verre.

L’idée ? Faciliter la vie des utilisateurs pour trouver le meilleur lieu pour profiter d’un agréable moment en terrasse en été. Comment ça marche ? En fonction du lieu où vous vous trouvez, ou bien du secteur où vous souhaitez vous rendre, l’application a recensé une multitude d’adresses : chaque lieu est présenté avec un court descriptif et des tags thématiques, pour trouver rapidement l'endroit le plus adapté à ses envies du moment.



Crédit : Istock

Des bars recensés par catégories et envies

Parmi les catégories qui permettent d’affiner les recherches ?

- Des restaurants ensoleillés pour déjeuner ou dîner dehors

- Des bars à cocktails ou à vin pour chiller en fin de journée

- Des cafés et salons de thé pour les pauses en journée Des terrasses d’hôtels plus discrètes pour une parenthèse au calme en pleine ville

- Des lieux ouverts dès le matin ou jusqu’au soir, pour suivre le rythme de la journée. Pratique !

Tout au long de l’été, la carte interactive sera complétée par l’application. De quoi ne jamais être à court de bonnes adresses, ni de (mo) cocktail ! (à consommer avec modération, bien entendu.) Alors, envie d'essayer ?