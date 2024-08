Ce pays détrône l'Espagne et devient celui qui compte le plus de bars par habitant en Europe

Une étude irlandaise, destinée à collecter des données sur l’alcoolisme, révèle chaque année le pays européen qui compte le plus de bars par habitant.

En Europe, ce ne sont pas les bonnes adresses qui manquent, que ce soit pour les locaux ou pour les touristes. Si les pays méditerranéens semblent être les destinations privilégiées, il existe plein d’autres endroits sur le continent européen où il fait bon vivre et où vous ne manquerez pas de vous détendre.

Si elle correspond souvent à l’idée que l’on se fait de la détente, la consommation d’alcool demeure cependant une question sanitaire, car il est toujours judicieux de boire avec modération. Ainsi, le Public Health Ireland (Santé Publique en Irlande) mène chaque année une étude afin de collecter sur l’alcoolisme. Elle révèle notamment le pays d’Europe qui compte le plus de bars par habitant.

Pour mener cette étude, l’organisme utilise une plateforme appelée "Openstreetmap", qui est un logiciel similaire à Google Maps, mais avec beaucoup plus de détails. Elle établit donc ce classement avec des données bien précises, en l'occurrence le nombre de bars dans chaque pays par rapport au nombre d’habitants.

La Slovaquie, numéro 1 du classement

L’année dernière, c'est l’Espagne qui trônait en haut de ce classement, mais nos voisins ibères ont été détrônés par un autre pays, qui n’est pas forcément le premier auquel on aurait pensé. En effet, en 2024, c'est la... Slovaquie qui a ravi la première place.

Située en Europe de l’Est, la Slovaquie compte un bar ou une discothèque pour 1 500 habitants.

Sur le podium, la Slovaquie est accompagnée de la Hongrie et de l’Irlande. Quant à l’Espagne, elle est reléguée au septième rang. La France, elle, n'est même pas dans le top 10.

Cependant, le pays qui compte le plus grand nombre de bars par habitant ne signifie pas forcément qu’il s’agit du pays où l’on consomme le plus d’alcool. Et à ce petit jeu-là, la Russie, la Lituanie et la Lettonie restent les champions d’Europe de la discipline, selon l'étude.