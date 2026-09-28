Complexé par son apparence et ses boutons, il perd près de 70 kg et devient finaliste de Mister Angleterre

Un Britannique de 25 ans qui a perdu près de 70 kilos va participer au concours de beauté Mister Angleterre après une transformation physique spectaculaire.

Un mental d’acier !

Longtemps complexé par son apparence, Alex Major, originaire de Bolton, dans le Grand Manchester, en Angleterre, a décidé de perdre du poids pour réaliser ses rêves.

En l’espace de trois ans, ce Britannique de 25 ans a perdu près de 70 kilos, en modifiant son alimentation et en allant à la salle de sport. Un parcours impressionnant.

Il atteint les 159 kilos sur la balance

Aujourd’hui, le jeune homme affiche 89 kilos sur la balance. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Par le passé, Alex a déjà atteint les 159 kilos. Un poids qui n’a pas manqué de le faire souffrir.

En plus de son obésité, il souffrait aussi d’acné sévère. Ses problèmes de peau ont eu un impact important sur son estime de soi : il a perdu confiance en lui et n’arrivait plus à quitter son domicile pendant plusieurs mois.

Crédit Photo : SWNS

Résultat : il entretenait une relation malsaine avec la nourriture et pouvait manger jusqu’à 15 fois par jour.

« Je mangeais tout et n’importe quoi dans le réfrigérateur, ainsi que des plats à emporter comme de la cuisine indienne, chinoise, du KFC et McDonald’s », explique-t-il.

À l’époque, Alex se sentait très mal dans sa peau. Selon lui, son apparence et ses boutons sur le visage l’empêchaient de poursuivre son rêve : devenir mannequin.

« Ça me rendait malheureux et je savais que je devais changer », ajoute-t-il.

Il perd près de 70 kilos grâce à un changement de vie

Grâce à ce déclic, Alex a transformé son mode de vie en combinant activité physique et alimentation saine, ce qui lui a permis de reprendre confiance en lui.

Ses assiettes sont dorénavant composées de poulet, de salades au thon, de bœuf et d’œufs. Il a aussi arrêté de boire de la bière.

En parallèle, il s’entraîne six fois par semaine à la salle de sport, pendant deux heures à chaque fois. Il fait également du footing lorsque la météo le permet.

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Cité par LADbible, Alex raconte que de nombreuses personnes pensent qu’il a eu recours à des injections pour obtenir sa nouvelle silhouette. Une affirmation qu’il nie en bloc.

« J’ai perdu du poids naturellement grâce à une alimentation saine et à l’exercice », assure-t-il.

Une chose est sûre : il est fier de tout le travail accompli pour en arriver là.

« Quand je pense à cette transformation, ça semble complètement fou. Mais c’est ce qui me motive », confie-t-il.

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Il réalise son rêve et devient mannequin

Ce qui devait arriver arriva : sa transformation spectaculaire lui a donné assez confiance en lui pour passer devant l’objectif il y a environ un an.

Dans la foulée, il a décroché des opportunités à l’étranger, notamment une séance photo d’une semaine au Portugal après qu’un photographe a repéré son potentiel.

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Ce n’est pas tout. Il s’apprête à participer à deux concours de beauté : Mister Global le 27 septembre et est finaliste de Mister England, dont la finale se déroulera le 11 octobre.

« Je veux me prouver à moi-même que les rêves que j’avais enfant sont possibles si on est prêt à croire en soi, à travailler dur et à ne jamais abandonner », insiste Alex.

Il combine désormais sa carrière de mannequin avec son travail auprès des personnes âgées au sein d’Age UK Bolton, une association caritative locale. Une double vie qui lui apporte beaucoup.