Pesant 380 kilos à 34 ans, il perd 270 kilos et dévoile sa transformation physique incroyable

Casey King, un Américain de 40 ans et figure emblématique de l’émission de téléréalité My 600-lb Life, est méconnaissable après une perte de poids spectaculaire.

Casey King revient de loin. Souffrant d’obésité morbide, cet Américain de 41 ans a frôlé la mort en raison de son poids.

Mais sa participation à l’émission de téléréalité My 600-lb Life (Obésité : Mon corps, ma prison en français) lui a permis de se prendre en main. Sept ans plus tard, il affiche une silhouette complètement transformée.

Crédit Photo : Casey King / Instagram

À 34 ans, il pèse… 380 kilos !

Le quadragénaire est devenu célèbre aux États-Unis lors de son passage dans l’émission My 600-lb Life, en 2019. Le programme suit le parcours de personnes confrontées à une obésité sévère dans leur combat de perte de poids pour améliorer leur santé.

À l’époque âgé de 34 ans, Casey King confiait face caméra avoir atteint les 380 kilos, rapporte le Daily Star. Le jeune homme avait alors fait part de son mal-être face à cette situation.

Crédit Photo : Capture d'écran / YouTube

« Je n’aurais jamais pensé qu’à 34 ans, je vivrais chez mon père, sans emploi ni véritable revenu, à passer mes journées à jouer aux jeux vidéo et à manger », avait-il indiqué.

Au moment du tournage, son poids était tel qu’il était contraint de se laver dans un abreuvoir à l’extérieur. Comme il ne parvenait pas à trouver de vêtements à sa taille, il préférait rester nu toute la journée.

« Je mangerai probablement jusqu’à ma mort », expliquait-il alors.

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Une perte de poids impressionnante

Aujourd’hui, Casey King ne ressemble plus du tout à ça. Et pour cause : il s’est délesté de 270 kilos depuis sa participation à My 600-lb Life. Pour parvenir à un tel résultat, il a subi une chirurgie bariatrique pour réduire la taille de son estomac.

Crédit Photo : Casey King / Instagram

Ce n’est pas tout. Il a également adopté un régime draconien et une routine sportive. Son profil Instagram indique qu’il pèse actuellement 111 kilos. Mais sa transformation ne s’arrête pas là.

Ces dernières semaines, il a également été opéré afin de retirer neuf kilos d’excès de peau niveau de l’abdomen, des bras et du bas du dos. Dans une récente vidéo, il a rassuré ses fans en affirmant se sentir bien.

Crédit Photo : Casey King / Instagram

Crédit Photo : Casey King / Instagram

En décembre 2024, Casey King confiait déjà à quel point sa perte de poids avait changé sa vie.

« Je suis plus heureux que je ne l’ai jamais été (…) À une époque, je pensais vraiment que je serais mort avant mes 40 ans, et me voilà aujourd’hui en meilleure santé que jamais », avait-il indiqué.

Sans réelle surprise, les internautes ont été stupéfaits par son incroyable transformation.

Une personne a commenté :

« Tu es une véritable icône, mon frère. Continue comme ça, tu es superbe » .

Crédit Photo : Casey King / Instagram

Une deuxième a indiqué :