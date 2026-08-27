Pesant 380 kilos à 34 ans, il perd 270 kilos et dévoile sa transformation physique incroyable

Casey King, un Américain de 40 ans et figure emblématique de l’émission de téléréalité My 600-lb Life, est méconnaissable après une perte de poids spectaculaire.

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Casey King avant sa perte de poids

Casey King revient de loin. Souffrant d’obésité morbide, cet Américain de 41 ans a frôlé la mort en raison de son poids.

Mais sa participation à l’émission de téléréalité My 600-lb Life (Obésité : Mon corps, ma prison en français) lui a permis de se prendre en main. Sept ans plus tard, il affiche une silhouette complètement transformée.

Casey King avant sa transformationCrédit Photo : Casey King / Instagram

À 34 ans, il pèse… 380 kilos !

Le quadragénaire est devenu célèbre aux États-Unis lors de son passage dans l’émission My 600-lb Life, en 2019. Le programme suit le parcours de personnes confrontées à une obésité sévère dans leur combat de perte de poids pour améliorer leur santé.

À l’époque âgé de 34 ans, Casey King confiait face caméra avoir atteint les 380 kilos, rapporte le Daily Star. Le jeune homme avait alors fait part de son mal-être face à cette situation.

Casey King en train de se laver dans un abreuvoirCrédit Photo : Capture d'écran / YouTube

« Je n’aurais jamais pensé qu’à 34 ans, je vivrais chez mon père, sans emploi ni véritable revenu, à passer mes journées à jouer aux jeux vidéo et à manger », avait-il indiqué.

Au moment du tournage, son poids était tel qu’il était contraint de se laver dans un abreuvoir à l’extérieur. Comme il ne parvenait pas à trouver de vêtements à sa taille, il préférait rester nu toute la journée.

« Je mangerai probablement jusqu’à ma mort », expliquait-il alors.

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Une perte de poids impressionnante

Aujourd’hui, Casey King ne ressemble plus du tout à ça. Et pour cause : il s’est délesté de 270 kilos depuis sa participation à My 600-lb Life. Pour parvenir à un tel résultat, il a subi une chirurgie bariatrique pour réduire la taille de son estomac.

Casey King avant et après sa perte de poidsCrédit Photo : Casey King / Instagram

Ce n’est pas tout. Il a également adopté un régime draconien et une routine sportive. Son profil Instagram indique qu’il pèse actuellement 111 kilos. Mais sa transformation ne s’arrête pas là.

Ces dernières semaines, il a également été opéré afin de retirer neuf kilos d’excès de peau niveau de l’abdomen, des bras et du bas du dos. Dans une récente vidéo, il a rassuré ses fans en affirmant se sentir bien.

Casey King après sa perte de poidsCrédit Photo : Casey King / Instagram

Casey King après sa perte de poidsCrédit Photo : Casey King / Instagram

En décembre 2024, Casey King confiait déjà à quel point sa perte de poids avait changé sa vie.

« Je suis plus heureux que je ne l’ai jamais été (…) À une époque, je pensais vraiment que je serais mort avant mes 40 ans, et me voilà aujourd’hui en meilleure santé que jamais », avait-il indiqué.

Sans réelle surprise, les internautes ont été stupéfaits par son incroyable transformation.

Une personne a commenté :

« Tu es une véritable icône, mon frère. Continue comme ça, tu es superbe » .

Casey King après sa perte de poidsCrédit Photo : Casey King / Instagram

Une deuxième a indiqué :

« Transformation incroyable, ça me redonne de l’espoir ! Bravo ! ».

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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