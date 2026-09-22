Dégoûté par son apparence, Jack perd 190 kg en 4 ans et dévoile sa transformation physique hallucinante

À 29 ans, Jack Acko a réussi à perdre 190 kg et à retrouver un mode de vie sain. Une transformation spectaculaire qui l’a conduit à devenir coach sportif.

Jack Acko, 29 ans, a vécu une transformation radicale dans sa vie. Tout a commencé à 18 ans, lorsqu’il a arrêté de faire du sport. Il a décroché un emploi de gérant de bureau à Paris et a commencé à prendre du poids progressivement, ses habitudes alimentaires s’étant détériorées.

À 18 ans, il consommait 10 000 calories par jour

Jack se nourrissait très mal et consommait 10 000 calories par jour en mangeant des pizzas, des hamburgers, des chips et du chocolat en grandes quantités.

“Avant de partir travailler, je prenais des toasts à la maison avec ma famille. Avant d’arriver au bureau, je m’arrêtais prendre deux sandwichs pour le petit-déjeuner. Ensuite je prenais mon déjeuner préparé à l’avance, mais je sortais aussi rapidement pour acheter soit un fast-food, soit un menu à emporter. Et avant de rentrer à la maison, je prenais une pizza ou un KFC, puis je dînais. Je passais alors mes journées assis derrière un ordinateur à regarder la télévision ou à jouer aux jeux d’argent. Ce n’était pas un environnement sain. Je consommais facilement 10 000 calories par jour tout en faisant très peu d’exercice”, a-t-il expliqué à Lad Bible.

Crédit photo : SWNS

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Il réussit à perdre 190 kg en 4 ans

À 25 ans, Jack pesait 292 kg. Au bout d’un moment, il a confié en avoir eu “marre” de se regarder dans un miroir, détestait son reflet et a décidé de changer. Pour perdre du poids, il s’est fait poser un anneau gastrique qui lui a permis de perdre 95 kg en un an. Il mangeait toujours aussi mal, mais moins et était rassasié plus rapidement.

Jack s’est ensuite renseigné sur la musculation et a changé ses habitudes alimentaires, soutenu par sa femme. Quatre ans plus tard, il a perdu 190 kg, a gagné du muscle et pèse 105 kg. Une transformation impressionnante, comme celle de ce couple qui a perdu plus de 40 kg avant son mariage. Jack a subi deux interventions chirurgicales pour retirer l’excès de peau suite à sa perte de poids.

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Il devient coach sportif pour aider les autres à perdre du poids

Certaines personnes réussissent à perdre beaucoup de poids. C'est le cas de Malik Bentalha qui a perdu 52 kg. De son côté, la vie de Jack a complètement changé puisqu'il a créé sa propre entreprise de coaching pour aider les personnes à perdre du poids et se sentir mieux dans leur peau. Il est devenu coach sportif et a participé à son premier tournoi de culturisme.

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“J’avais honte de mon poids, je ne savais pas combien de temps il me restait à vivre. Mais maintenant, après avoir perdu tout le poids que j’avais, je n’arrive pas à croire que j’ai pu vivre avec cette corpulence. Les médecins m’avaient dit qu’il y avait cinq ans de liste d’attente pour obtenir de l’aide mais honnêtement, je ne pensais pas survivre aussi longtemps. Je suis passé de l’incapacité à monter les escaliers à la course de 5 km sans problème et au soulèvement de poids lourds. Je suis la preuve vivante que peu importe votre gabarit, vous pouvez devenir la personne que vous souhaitez être”, a-t-il confié.

Une belle histoire qui montre que tout est possible.