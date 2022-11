Connaissez-vous la Lamborghini Yacht ? Voici le premier bateau ultra luxueux du constructeur automobile

Le constructeur automobile se lance dans l’industrie navale. La preuve avec le premier yacht Lamborghini. Présentation.

Lamborghini surprend encore. Le constructeur automobile Italien s’est lancé le pari fou de s’inscrire dans une aventure navale avec la sortie du tout premier yacht Lamborghini. Pour 3,5 millions de dollars, le géant automobile a développé le tout premier bijou issu d'une série de bateaux haut de gamme construits par des constructeurs automobiles.



Crédit : AD

Crédit : AD

Un bateau de course ?

En 2020, le constructeur italien avait annoncé un partenariat avec le constructeur italien de bateaux Tecnomar pour produire une série limitée de yachts de luxe pour le marché mondial. Désormais, le premier de ces bateaux est terminé et vient d’être livré aux États-Unis en Floride.

Appelé Tecnomar pour Lamborghini 63, le bateau mesure 19 mètres de long, il a une vitesse de pointe de 63 nœuds, et seulement 63 d'entre eux sont en cours de construction. Ce nombre n'est pas aléatoire puisque c’est en l’an 1963, que Ferruccio Lamborghini a fondé sa société automobile.

Crédit : AD

Crédit : AD

À bord du navire de luxe, on retrouve des motifs géométriques à l'intérieur et à l'extérieur, des phares en forme de Y connus de la marque, un cockpit ultra racé, une paire de sièges inspirés de la course et bien sûr une puissance V-12. De quoi ravir tous les amateurs de bateaux (et de voitures).