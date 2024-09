De nombreux automobilistes vont recevoir une grosse amende dans leur boîte aux lettres à la fin de l'été

La fin de l’été rime avec amende salée dans la boîte aux lettres pour de nombreux conducteurs. Explications.

Cet été, de nombreux Français ont emprunté diverses autoroutes pour se rendre en vacances. Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains d’entre eux ont une mauvaise surprise à leur retour.

En effet, ces derniers ont trouvé une amende salée dans leurs boîtes aux lettres pour une raison bien précise : ces automobilistes ont roulé sur une autoroute en flux libre sans payer.

Comme nous le précisons dans cet article, l'autoroute en flux libre est un axe routier sans barrière de péage. Ce concept permet aux conducteurs de circuler sur la route sans s'arrêter au moment de payer.

Crédit Photo : iStock

Ce dispositif a pour but de rendre les trajets plus fluides, plus sereins et plus écologiques, explique le Ministère de la Transition écologique sur son site internet. À noter que ce système a été mis en place sur l’A79, dans l’Allier, ainsi que l’axe A13-A14, entre Paris et la Normandie.

Toujours selon Ministère de la Transition écologique, le passage d’un véhicule est «détecté par la lecture de sa plaque d’immatriculation sur les différents tronçons, ce qui permet de calculer le montant du péage».

Une amende salée pour les retardataires

Contrairement aux péages classiques, le paiement s’effectue en ligne sur le site sanef.com ou dans un point de paiement du réseau Nirio, comme un bureau de tabac ou une maison de la presse.

Attention, les automobilistes disposent de 72 heures pour régler la note. Comme évoqué ci-dessus, de nombreuses personnes n’ont pas le réflexe de faire la démarche en revenant des vacances.

Crédit Photo : iStock

Résultat : cet oubli peut avoir un impact considérable sur le porte-monnaie. En cas de non-paiement dans le délai imparti, vous allez recevoir un avis de paiement. Le montant de l’amende inclura le coût du trajet ainsi qu’une indemnité de 10 euros à payer dans les quinze jours.

Une fois ce délais passé, le montant de l’amende passera à 90 euros, voire 375 euros pour une absence de règlement dans les deux mois.