De retour d'Italie, ils trouvent une amende dans leur boîte aux lettres plusieurs mois plus tard : une caméra de centre-ville avait lu leur plaque

Vous avez l’intention de vous rendre en Italie en voiture prochainement ? Attention aux zones à circulation restreinte (ZTL) qui peuvent vous faire écoper d’une grosse amende.

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Des voitures dans une ville italienne

L’Italie n’est pas loin de la France et il est possible de rejoindre le pays en quelques heures en voiture. Pour cette raison, de nombreux Français décident de partir en voiture pour explorer l’Italie afin de créer des itinéraires sur-mesure et d’avoir plus de libertés.

Mais attention, les amendes sont nombreuses dans le pays, comme l'a vécu ce conducteur qui a dû payer 102 euros d'amende pour avoir proféré une insulte. Si vous ne voulez pas payer très cher votre séjour, il est important de bien respecter la réglementation routière.

700 euros d’amende

Un voyageur français a notamment fait les frais des règles italiennes. Quelques mois après son voyage, alors qu’il était rentré chez lui, il a reçu une amende de 700 euros dans sa boîte aux lettres, sans savoir qu’il avait été verbalisé.

La raison ? Le conducteur est entré dans des zones à circulation restreinte (ZTL). Ces zones, que l’on retrouve dans les centres historiques des villes, sont interdites à la circulation sauf pour les résidents et les véhicules autorisés. Selon le Journal du Net, les horaires d’interdiction peuvent différer selon les agglomérations et il n’existe pas de site officiel recensant toutes les ZTL. Il est donc impossible de savoir à l'avance si l'on peut circuler dans une commune ou non.

Des zones interdites

Dans les villages, des panneaux de signalisation blancs ornés d’un cercle rouge avec la mention “Zona a traffico limitato” sont installés pour signaler la présence d'une ZTL. Cependant, ils peuvent être difficile à comprendre pour les voyageurs étrangers. C’est ce que dénonce le Français qui affirme que les ZTL étaient très peu signalées et qu’il s’agit d’une “escroquerie”.

Un panneau indiquant une ZTLCrédit photo : iStock

Si vous entrez dans une ZTL dans autorisation, comme le voyageur français, vous pouvez être sanctionné à deux reprises : à l’entrée et à la sortie de la zone. Une caméra enregistre les plaques d’immatriculation de chaque véhicule qui entre dans une ZTL. L’amende oscille généralement entre 80 et 200 euros.

La suite après cette vidéo

Être verbalisé sans le savoir

Malheureusement, si vous êtes en infraction, vous ne le savez pas et vous aurez la surprise de recevoir l’amende des mois plus tard dans votre boîte aux lettres, comme le Français. Comme celui-ci ne savait pas qu’il était en infraction, il est entré à de nombreuses reprises dans une ZTL tout au long de son séjour et a dû payer un total de 700 euros d’amende.

En plus de cela, si vous entrez dans une ZTL avec une voiture de location, l’amende pourrait être encore plus élevée. En cas d’infraction, les agences de location n’hésitent pas à facturer des frais supplémentaires à leurs clients, qui peuvent aller jusqu’à 50 euros.

En définitive, pour éviter les amendes en Italie, il est préférable de ne pas s’aventurer dans une ZTL et de garer son véhicule à l’extérieur de la ville pour éviter toute contravention.

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Italie Amende

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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