Italie : un conducteur doit payer 102 euros d'amende pour avoir proféré une insulte interdite dans le pays

Ce n’est pas pour avoir manqué de peu de renverser un piéton qu’un conducteur a reçu une amende en Italie, mais pour avoir juré ensuite.

Un conducteur évite de renverser un piéton de justesse

En Italie, on ne rigole pas avec la politesse. Le pire a été évité mardi 8 septembre au Lido de Venise. Comme le rapporte le média italien Il Corriere della Sera, un scooter a manqué de peu de renverser un piéton. D’ailleurs, l’Italie serre la vis en matière de sécurité sur les routes. Elle prévoit de punir les piétons qui traversent en regardant leur smartphone.

Selon le média, relayé également par TF1, un piéton s’est engagé sur la chaussée soudainement. Le conducteur du scooter, un jeune homme de 22 ans, est parvenu à l’éviter, lâchant au passage une insulte.

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Une amende pour avoir blasphémé publiquement

Crédit photo : Hernan Caputo/ iStock

Manque de chance, des policiers municipaux se trouvaient sur place et ont tout entendu. Ils ont ainsi verbalisé le conducteur. Pas parce qu’il a proféré un juron, mais parce que son juron impliquait la religion, explique le chroniqueur Karim Bennani dans Bonjour ! La Matinale TF1.

« En réalité, dans les insultes, l’homme au scooter a effectivement juré en parlant de la religion. Et dans le procès-verbal, il est accusé d’avoir outragé les divinités vénérées par la religion d’Etat, à savoir la religion catholique ».

Crédit photo : Gennaro Leonardi/ iStock

En effet, offenser les divinités en public est puni d’une sanction administrative en Italie, comme le stipule l’article 724 du Code pénal. Nos voisins transalpins ne plaisantent pas avec cela. L’amende encourue est comprise entre 51 et 309 euros en fonction de la gravité de l’insulte. Le jeune homme écope tout de même d’une amende de 102 euros.

Si ses talents de conducteur lui ont permis d’éviter un accident, il fera aussi sans doute attention à ne proférer aucun juron la prochaine fois.