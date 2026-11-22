Dans le hameau de Coritis, une bâtisse ayant abrité une école puis un centre pour colonies de vacances reste inoccupée depuis plusieurs années, et ce malgré les tentatives de vente aux enchères qui n’ont pas trouvé preneurs.

En Italie, une commune a tenté de vendre un bâtiment de 138 m², mais deux ans plus tard, elle reste toujours sa propriété, et pourrait faire l’objet d’une manifestation d’intérêt.

Dans le Parc naturel des Préalpes juliennes, au nord-est de l'Italie, Resia est l’une des six communes nichées au pied des montagnes. Elle est même placée au pied du mont Canin, le plus haut sommet du Parc, culminant à 2 587 m, et comporte le hameau de Coritis.

En 2024, le village a été inscrit dans une démarche de revitalisation qui reposait sur une stratégie d'écotourisme et d'accueil de plein air portée par la commune de Resia, qui cherchait à transformer son patrimoine bâti vacant en leviers d'attractivité pour contrer le dépeuplement alpin.

Un bâtiment de 138 m² délaissé

Le projet concernait surtout le sort d’un bâtiment de 138 m², laissé à l’abandon. L'édifice a d'abord abrité l'école élémentaire du hameau avant d'être converti en colonie de vacances d'été.

L'objectif était de confier l'ex-école et colonie à de jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets capables de créer une activité d'accueil touristique, dans un hameau connu pour être le point de départ de plusieurs sentiers de randonnée dans le Parc naturel des Préalpes juliennes.

Des ventes aux enchères infructueuses

Le bien est enregistré au cadastre de la commune de Resia avec un volume de 1 024 m³ et un terrain attenant partiellement clôturé. Après une première mise à prix début 2024, la commune a relancé une adjudication publique à l'automne 2024 avec une mise à prix fixée à 55 939,80 euros. Cependant, la commune n’a jamais réussi à trouver preneur.

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Quel avenir pour le bâtiment ?

Aujourd’hui, Il n'y a aucune nouvelle vente aux enchères ouverte pour l'ex-école de Coritis, et la commune semble s'être orientée vers une attribution en gestion plutôt qu'une vente.

Dans la rubrique des marchés publics de la commune, un avis public de manifestation d'intérêt a été publié concernant l'attribution en gestion de l'immeuble communal Ex Colonia di Coritis, signe que le bâtiment est resté propriété de la commune après les enchères infructueuses de 2024.