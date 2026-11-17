Dans les Yvelines, un ancien hôpital abandonné a été vendu à un euro symbolique. Voici ce qu’il va devenir.

Les lieux laissés à l’abandon sont difficiles à vendre. L’ancien hôpital de Follainville-Dennemont, dans les Yvelines, en est le parfait exemple ! En Espagne, un entrepreneur a lui aussi misé sur des lieux désertés en achetant un village abandonné de 44 maisons pour lui donner une seconde vie.

Pendant dix ans, l’établissement peinait à trouver un acheteur. Il a fallu le céder pour un euro symbolique pour qu’il trouve un nouveau propriétaire.

Un hôpital abandonné qualifié de verrue

Autrefois, le site abritait deux bâtiments : un service de soins de suite et de réadaptation, mis en service en 1970, ainsi qu’un Ehpad construit en 1958, rapporte Actu 78.

Si pendant des années ces centres ont accueilli des patients, ils ne sont plus en activité depuis 2015. Les deux établissements sont donc inoccupés, tandis que les fenêtres sont barricadées.

Pour le maire de la commune, Sébastien Lavancier, ces lieux détonnent dans le paysage et ne sont plus les bienvenus.

« C’est une verrue très moche au milieu du village », confie-t-il au site d’information.

Le site mis en vente pour deux millions d’euros

Depuis leur fermeture en 2015, le site, qui appartient à l’hôpital François-Quesnay de Mantes-la-Jolie, était proposé à la vente pour deux millions d’euros.

Finalement, les deux bâtisses ont failli trouver preneur en 2023. Le hic ? Il fallait prévoir un million d’euros supplémentaires pour financer les travaux de démolition et de désamiantage.

Résultat : les lieux sont restés désertés et sont surveillés par des gardiens. Ils continuent toutefois d’attirer des amateurs d’exploration urbaine. Certains visiteurs illégaux s’y introduisent pour squatter et commettre des dégradations.

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Les deux bâtiments sont cédés pour un euro symbolique

En 2025, le dossier a connu une sacrée avancée. Et pour cause : un accord de principe a été conclu entre le centre hospitalier François-Quesnay et l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) pour une cession à l’euro symbolique.

Selon nos confrères, le transfert de propriété a été officialisé le 29 octobre 2025. Depuis, une question est sur toutes les lèvres : que vont devenir les deux bâtiments ?

D’après Le Parisien, le terrain va accueillir un projet immobilier de 30 logements dont 9 logements sociaux. Sur une plus grande échelle, cette initiative rappelle le déplacement de 42 millions de pneus du désert pour y construire 25 000 habitations.