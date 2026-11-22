Dans le Haut-Doubs, une station de ski qui menaçait de fermer a été vendue pour un euro symbolique. Des années plus tard, elle est toujours en activité.

Connaissez-vous la station de ski d’Entre-les-Fourgs, dans le Haut-Doubs ? Située dans la commune de Jougne, entre 1 090 et 1 250 mètres d’altitude, cette station de ski a un passé tumultueux derrière elle.

Dans les années 2000, la station fonctionnait grâce aux bénévoles du village. Un seul salarié travaillait à temps plein dans la station. Cependant, des travaux d’entretien devaient être effectués, et ils étaient très coûteux.

Une vente à un euro symbolique

Tous les 30 ans, la station devait réaliser des contrôles importants des remontées mécaniques. Les travaux étaient estimés à 80 000 euros et ne pouvaient pas être payés par les membres de l’association qui géraient la station.

Pour cette raison, en 2011, ils ont proposé de vendre le domaine pour un euro symbolique. Les repreneurs devaient cependant respecter une condition. Ils devaient s’engager à effectuer les travaux d’entretien et pérenniser l’activité de la station de ski. En effet, cette dernière reste rentable, bien que sa fréquentation varie selon l’enneigement.

La station a été reprise

Comme cet ancien hôpital vendu pour un euro symbolique, la station d’Entre-les-Fourgs a trouvé des repreneurs. Elle a été reprise par trois investisseurs particuliers : deux agriculteurs et un électricien. Ils se sont mobilisés pour racheter deux téléskis, deux motos-neige et une dameuse.

“Au lieu de passer par une entreprise, nous avons acheté pour 25 000 euros de matériel et nous avons fait les rénovations nous-mêmes. À nous trois, nous avons passé 700 heures à démonter et changer les pièces des téléskis”, ont-ils indiqué au Télégramme.

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La station est toujours ouverte

Quelques mois plus tard, la station a rouvert ses portes et en 2026, elle est toujours en activité. On retrouve une yourte-restaurant au pied des pistes, un chalet d’accueil avec un bar-snack et un point de location de matériel.

Chaque hiver, la station ouvre dès que l’enneigement le permet, généralement en janvier et février. Les visiteurs peuvent profiter de deux téléskis, quatre pistes avec un snowpark, deux pistes de ski de fond familiales, deux sentiers de raquettes balisés ainsi qu’une piste de luge. La station accueille des touristes venus de la région et d’ailleurs.

“Le site est un peu petit pour les passionnés de ski de descente, mais l’endroit est magnifique et plus tranquille que les grandes stations des Alpes”, “L’endroit est super pour apprendre aux gamins à skier. Il y a peu de monde et les enfants sont bien encadrés pour prendre le tire-fesses”, ont déclaré les visiteurs.

Dans cette station, le forfait journée est de 16 euros pour les adultes et 13 euros pour les enfants. L’occasion idéale de faire du ski tout en évitant la foule des grosses stations. Ailleurs, le budget peut grimper avant même de chausser les skis, comme dans cette station au parking à 30 euros.