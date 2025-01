Dans cette station de ski, le parking est à 30 euros la journée, les visiteurs fulminent

L’accès aux stations de ski peut être très cher. C’est le cas dans cette station française réputée, où le parking est à 30 euros la journée.

Faire du ski est une activité qui peut coûter très cher. Les vacanciers doivent louer un logement, acheter du matériel, payer de l’essence, sans compter l’accès à certaines stations qui peut être très cher. C’est le cas dans cette station de ski française, qui a récemment augmenté les tarifs de son parking, au grand regret des vacanciers.

Désormais, pour accéder à la station des Deux Alpes, en Isère, il faut payer le parking au prix de… 30 euros la journée. Cette mesure est appliquée depuis le 1er décembre et la police municipale est fortement mobilisée afin de sanctionner les contrevenants. Si vous ne payez pas votre place de parking, vous devrez payer les 30 euros obligatoires et ajouter une amende de 30 euros supplémentaires. Une sanction qui vaut pour tous les automobilistes, même ceux qui ne restent pas toute la journée à la station.

Une raison écologique

C’est la municipalité des Deux Alpes qui a décidé d’augmenter le prix du parking dans une mesure écologique, afin d’encourager les usagers à privilégier les transports en commun.

“Trois axes ont retenu notre attention : le réchauffement climatique, la protection de l’environnement et le développement des mobilités douces. C’est une question d’habitude. Et sans contrainte, on ne change pas ces habitudes. Dans la commune, nous souffrons d’une pollution visuelle depuis de nombreuses décennies avec un grand nombre de voitures stationnées sur l’avenue de la Muzelle. Le phénomène prend beaucoup d’ampleur comme celui de la circulation intense, qui est liée aux courts trajets de tous les jours”, a expliqué Stéphane Sauvebois, le maire des Deux Alpes.

Si cette décision a été prise pour une bonne raison, elle est loin de faire l’unanimité chez les visiteurs, furieux de devoir payer un tel prix pour accéder à la station.

“Honnêtement, quand j’ai stationné ma voiture ce matin, je n’ai pas payé. D’après ce que l’on m’a dit, il faut débourser près de 100 euros pour la semaine. Ça pique quand même”, “C’est bien beau de faire grossir les stations mais à un moment donné, il faut mettre en place les parkings qui vont avec. Là, le stationnement est hors de prix et il n’y a pas assez de parkings pour la station. Je trouve que c’est un peu abusé”, ont déclaré des visiteurs à France 3.

Pour fluidifier le trafic et désencombrer la ville, un autre parking de 300 places a été ouvert à l’entrée de la station. Plus abordable, son tarif est fixé à 15 euros la journée et 40 euros la semaine. Des navettes gratuites ont également été mises en place pour relier la station et le centre-ville. Toutes les 7 minutes, huit lignes de bus effectuent des allers-retours pendant toute la journée. À terme, la municipalité souhaite développer davantage les mobilités douces afin de limiter la pollution dans la ville.

