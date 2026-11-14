Elle se met à nager à 80 ans pour soigner son genou : 20 ans plus tard, elle réussit ce qu'aucune personne de 100 ans n'avait jamais fait

Mieko Nagaoka a commencé à nager à 80 ans pour se remettre d’une blessure au genou. En 2015, elle est devenue la première personne de 100 ans à terminer un 1 500 mètres nage libre en bassin de 25 mètres.

Au Japon, Mieko Nagaoka a marqué les esprits grâce à ses exploits sportifs réalisés en tant que centenaire. Elle a été la première centenaire au monde à boucler une course de 1 500 mètres en petit bassin. Dans un autre registre, JoCleta travaille encore après 100 ans dans un magasin de bricolage.

Contrairement aux idées reçues, les seniors sont encore capables d’exploits sportifs malgré leur âge avancé. Le meilleur exemple contemporain est certainement celui de Mieko Nagaoka qui est devenue, en 2015, la première centenaire à réaliser une course de 1 500 mètres en petit bassin. Un exploit d’autant plus retentissant qu’elle a commencé la natation à l’âge de 80 ans seulement.

Preuve qu’il n’est jamais trop tard pour se mettre au sport. Mais pourquoi Mieko Nagaoka a-t-elle décidé de se lancer dans le grand bain à 80 ans ?

Une vie de cheffe d’entreprise

Née le 31 juillet 1914 dans la préfecture de Yamaguchi, la Japonaise a mené une vie active partagée entre l'entrepreneuriat, sa famille et le théâtre traditionnel japonais. Elle n'avait aucune expérience sportive et ne savait même pas nager durant les huit premières décennies de sa vie.

À l'âge de 23 ans, elle intègre un commerce de gros dans sa région natale de Yamaguchi. Elle devient par la suite présidente de l'entreprise Nagaoka Honten, basée à Tabuse. À 53 ans, le décès de son mari la contraint à reprendre seule la direction de l'entreprise familiale, alors qu'elle n'a aucune formation en gestion ni en comptabilité. Face au déclin de l'activité historique, elle se forme par elle-même et réoriente avec succès le commerce vers la vente de balles de riz, utilisées comme isolants thermiques dans l'industrie sidérurgique.

En parallèle, elle a élevé deux fils et a conservé des liens très proches avec ses descendants. D’ailleurs, le reste de sa famille pratiquait déjà régulièrement la natation bien avant qu'elle ne s'y mette.

Pendant de nombreuses années, Mieko Nagaoka s'est consacrée au théâtre Nô, une forme traditionnelle de drame dansé japonais.

La natation pour soigner une blessure au genou

C'est précisément une blessure au genou l'obligeant à interrompre ses représentations de théâtre Nô qui l'amène à fréquenter la piscine à 80 ans. Elle cherche alors un moyen de rééducation douce pour retrouver sa condition physique et pouvoir remonter sur scène.

Elle apprend à nager par elle-même à 82 ans avant de s'inscrire à ses premières compétitions Masters à 84 ans. En 2002, à 88 ans, elle remporte la médaille de bronze sur le 50 mètres dos aux Championnats du monde Masters en Nouvelle-Zélande. Deux ans plus tard, en Italie, elle décroche trois médailles d'argent sur 50, 100 et 200 mètres dos.

Après avoir établi un record national japonais sur 800 mètres nage libre à 90 ans, elle engage un entraîneur personnel et s'entraîne quatre fois par semaine à raison de deux heures par séance.

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Une sportive centenaire

Le 4 avril 2015, à Matsuyama au Japon, elle devient la première personne de la catégorie 100-104 ans à terminer un 1 500 mètres nage libre en bassin de 25 mètres. Elle réalise cette distance en dos crawlé en 1 heure, 15 minutes et 54 secondes.

Au cours de sa carrière tardive, elle a établi plus de vingt records du monde Masters. Ses performances lui ont valu d'être intronisée à l'International Swimming Hall of Fame.

À 100 ans, elle publie un livre autobiographique intitulé « J'ai 100 ans et je suis la meilleure nageuse active du monde ». Elle continue de nager et de participer à des compétitions officielles au Japon jusqu'à l'âge de 106 ans, faisant d’elle la doyenne des participants, avant de s'éteindre en janvier 2021, des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë.