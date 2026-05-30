Cette femme de 101 ans nage encore tous les jours et partage sa « règle d'or » pour vivre longtemps

À 101 ans, Betty Morris, une habitante du Michigan, aux États-Unis, affiche une forme impressionnante et continue de pratiquer une activité physique.

L’âge n’est qu’un chiffre. Betty Morris en est la preuve vivante !

Du haut de ses 101 ans, cette habitante du Michigan reste très active : elle nage quotidiennement et conduit encore.

Si sa forme physique impressionne, la centenaire assure suivre plusieurs règles simples pour vivre plus longtemps, rapporte le magazine People.

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Pratiquer du sport pour rester en forme

Dans une interview accordée à Today, Betty Morris explique que le premier secret de la longévité est d'exercer une activité physique.

De son côté, elle pratique la natation dans un centre sportif où elle se rend chaque jour pour nager. Comme elle le précise, elle fait des longueurs depuis environ quarante ans.

« L’eau ne fait aucune différence entre les gens. Dans la piscine, on peut faire tout ce qu’on veut », assure l’Américaine.

En parallèle, elle participe à des cours de Zumba et va marcher régulièrement avec sa fille, Sue. Une routine sportive qui lui permet de conserver une bonne condition physique.

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Savoir se faire plaisir

Très solaire, la vieille dame confie qu’être sociable fait partie de ses conseils essentiels pour vieillir sereinement.

En plus des échanges qu’elle a avec les personnes qu’elle rencontre à la salle de sport, elle assiste également à des offices religieux.

« Elle aime être entourée d’autres personnes. À l’église ou lors de n’importe quel rassemblement, elle est très sociable et illumine la pièce par sa présence », explique sa fille.

Betty Morris attribue également sa longévité à son état d’esprit positif et affirme être « toujours heureuse».

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« La règle d’or, c’est de vivre chaque jour avec un cœur reconnaissant. C’est important de rester positive ! », a-t-elle déclaré.

Sa fille ajoute :

« Elle va voir tout le monde à la piscine pour demander leur prénom si elle ne les connaît pas, et ensuite elle s’en souvient vraiment ».

Enfin, la centenaire recommande de savoir se faire plaisir. Si elle suit une alimentation saine à base de fruits et de légumes, elle ne culpabilise jamais lorsqu’elle mange des tartines beurrées avec de la confiture de fraises préparée par sa nièce.

Par ailleurs, elle raffole des confiseries au beurre de cacahuète et prépare du pain maison chaque semaine.

Une bonne vivante qui, sans excès, parvient à rester en forme !