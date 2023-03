Son mari la trompe avec sa soeur et les met enceintes toutes les deux

Une femme a récemment raconté le cauchemar qu’elle vivait suite à l’infidélité de son mari.

Toutes les trahisons sont insupportables mais certaines blessent plus que d’autres, surtout lorsqu’elles surviennent au sein même de la famille !

Rien de pire en effet que d’être trahi par ceux qu’on aime

Une future maman en a fait la cruelle expérience en apprenant qu’elle attendait un bébé de son mari, juste après avoir découvert que celui-ci l’avait trompée avec sa sœur, elle aussi enceinte de lui.

Oui, vous avez bien lu ! Cet homme infidèle a ainsi trompé sa femme avec la sœur de cette dernière et toutes les deux attendent désormais un enfant de lui. Ou plutôt des enfants puisque la sœur est enceinte de… jumeaux.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Cette femme bafouée a raconté cette histoire douloureuse dans un témoignage poignant publié sur Reddit. Elle y indique notamment qu’elle ne sait plus quoi faire, hésitant à divorcer de cet homme, qui reste le papa de son futur enfant.

« Il y a environ deux mois, j'ai découvert que mon mari me trompait avec ma sœur. Il m'a dit qu’ils allaient avoir des jumeaux et m'a suppliée de lui pardonner. Il m'a gâtée avec des cadeaux, m'a proposé de m'acheter un appartement, une nouvelle voiture, tout ce que je voulais. Il m'a dit que si elle (ma sœur) menait sa grossesse à terme, il n'y participerait pas et qu'il serait uniquement le père de l'enfant que je mettrais au monde », explique-t-elle ainsi.

« Jusqu'au mois dernier, j'étais prête à divorcer, j'étais prête à commencer une nouvelle vie sans lui et ma sœur. Je pensais que mes absences de règles étaient simplement dues au stress (…) mais comme je ne les voyais pas arriver, j'ai fait un test de grossesse. Quand je lui ai annoncé que j’étais enceinte, il était aux anges. Il a dit que c'était un nouveau départ pour nous, que nous pouvions aller de l'avant et nous concentrer sur notre enfant », raconte-t-elle ensuite.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

« Il a déjà acheté la plupart des choses dont nous avons besoin pour la chambre d'enfant, il s'est renseigné sur les doulas et les sages-femmes au cas où je voudrais un accouchement naturel à domicile, et sur différents hôpitaux dans l'État et hors de l'État pour voir lequel serait le mieux pour moi si je décidais de ne pas le faire », poursuit la future maman, qui se retrouve en plein dilemme.

« Je ne peux pas me permettre d'avoir un enfant toute seule, il (mon mari) est là pour moi financièrement depuis que j'ai 20 ans, je n'ai jamais eu à me battre toute seule (…) je n'ai même pas envisagé la possibilité qu'il ne soit pas dans ma vie parce que j'étais stupidement amoureuse (…) J'avais tout ce que je voulais, une famille parfaite, un mari parfait, une maison parfaite, une vie parfaite », se remémore-t-elle encore.

« Nous avions des problèmes de fertilité et essayer de concevoir un enfant était une lutte, ma grossesse était censée être une bénédiction, mais au lieu de cela, je me demande pourquoi maintenant, pourquoi après tout cela ? J'ai désiré cette grossesse pendant des années et maintenant que ça arrive, je ne sais même pas comment je vais pouvoir mettre un toit sur la tête de mon bébé si je le quitte mon mari », déplore-t-elle encore.

Une situation intenable qu’on ne souhaite à personne.