Atteinte d'une tumeur au cerveau, ses médecins lui disent qu'elle ne pourra plus tomber enceinte... elle accouche de triplés

Alors qu’elle pensait être stérile, une Américaine a fait une découverte stupéfiante, qui a déjoué les diagnostics des médecins.

Shanel Maron était une jeune maman très occupée lorsque le diagnostic d'une maladie au cerveau lui a fait croire qu'elle ne pourrait jamais agrandir sa famille. Mais le destin en avait décidé autrement.

En 2021, cette Américaine a découvert qu’elle était atteinte d’une tumeur rare appelée «prolactinome». Généralement bénigne, cette tumeur du lobe antérieur se développe dans l’hypophyse, une glande de la taille d’un pois située sous le cerveau.

Comme le précisent les spécialistes, les manifestations cliniques les plus fréquentes sont une aménorrhée (absence de règles) et une infertilité chez les femmes.

À l’époque, Shanel a accepté le diagnostic des médecins tout en s’estimant heureuse d’être déjà la mère d’un petit garçon. Elle était loin de se douter qu’un miracle était sur le point de se produire.

Crédit Photo : Facebook

En novembre 2023, Shanel fait face à de nouveaux problèmes de santé. Elle souffre notamment de maux de tête très douloureux et de nausées matin et soir. Alors qu’elle se croyait stérile, elle écarte rapidement la possibilité d’être enceinte.

Par curiosité, elle se décide à faire un test de grossesse… qui s’avère positif. Un véritable choc pour Shanel, qui avait abandonné l’idée d’avoir un second enfant. Mais cet heureux événement lui réservait une autre surprise.

Au cours de la première échographie, Shanel apprend avec stupeur qu’elle n’attend pas un, ni deux, mais bien trois bébés.

Crédit Photo : Facebook

Enceinte de triplés, elle a passé une partie de sa grossesse alitée. Elle a finalement donné naissance à trois petits garçons en bonne santé, le 10 mai 2024.

Depuis, la maman de quatre enfants et son compagnon nagent en plein bonheur. En parallèle, Shanel a commencé à partager son histoire sur son compte TikTok.

«J'ai décidé de partager mon parcours sur TikTok pour montrer aux autres mamans que tout est possible, que Dieu est extraordinaire et qu'il vous montrera le chemin. Je suis une jeune maman de 22 ans qui a des triplés et un enfant en bas âge, et j'ai réussi à me débrouiller», conclut la mère de famille.