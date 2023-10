Elle gagne 2,4 millions d'euros mais pleure chaque fois qu'elle se souvient de la réaction de son père

Libby Elliot est multi-millionnaire. Pourtant, chaque fois qu’elle pense à la réaction de son père quand il a appris la nouvelle, les larmes lui montent aux yeux.

Libby Elliot est une femme qui a toujours été très proche de son père. Quand celui-ci a eu des problèmes de santé et qu’il a été hospitalisé, Libby est restée près de lui en se rendant à son chevet. Elle a toujours fait preuve d’une grande bienveillance à son égard et était là pour lui dans les moments difficiles.

Un jour, alors qu’elle se trouvait au chevet de son père à l’hôpital, ce dernier a insisté pour lui donner de l’argent afin qu’elle l’utilise pour acheter des cadeaux à ses quatre enfants. Le père de Libby lui a ensuite donné quelques pièces de monnaie qu’elle pourrait utiliser pour elle personnellement.

Elle joue à la loterie

Sur un coup de tête, Libby est sortie de l’hôpital et a décidé d’utiliser cet argent pour acheter un ticket de loterie. Le lendemain, elle est allée vérifier si son ticket était gagnant et a eu l’immense surprise d’apprendre qu’elle avait remporté plus de 2 millions d’euros. Libby a ressenti une énorme joie qui a malheureusement été de courte durée car quelque temps plus tard, son père a fait une mauvaise chute et a de nouveau été hospitalisé.

En apprenant la mauvaise nouvelle, Libby s’est précipitée au chevet de son père. En la voyant, celui-ci a dit une phrase qui marquera la jeune femme à tout jamais : “Regarde-toi, tu es multi-millionnaire et tu es assise près de moi”, lui a-t-il murmuré avec émotion et fierté. En entendant cela, Libby a fondu en larmes, bouleversée.

Crédit photo : iStock

Quelque temps plus tard, le père de Libby est décédé. Par la suite, la jeune femme a vécu une vie heureuse et confortable avec ses quatre enfants. Cependant, chaque fois qu’elle pensait à tout l’argent qu’elle a remporté, elle se souvenait de cette phrase poignante prononcée par son père. Immédiatement, les larmes lui montaient aux yeux. Chaque fois, son statut de millionnaire lui rappelait cet être cher qu’elle avait perdu.

Depuis que ses quatre enfants ont quitté la maison familiale, Libby rêve de voyager. Elle aimerait se rendre à Jérusalem, sur la route 66 et à Buenos Aires.