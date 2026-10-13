Une mère de famille jette deux feuilles de papier dans la poubelle d'un parc et non par terre : elle reçoit quand même 160 euros d'amende

En Suisse, une femme a jeté deux feuilles de papier dans la poubelle d’un parc public. Quelques jours plus tard, elle a reçu une amende de 160 euros.

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Une femme jette un papier dans une poubelle publique

À Villeneuve, en Suisse, une habitante a fait un petit geste anodin qui lui a coûté cher. Alors qu’elle était dans un parc public avec ses enfants, elle a jeté deux documents dans une poubelle.

Mais quelques jours plus tard, la maman a reçu une amende de 160 euros par courrier pour avoir jeté ces deux feuilles de papier dans une poubelle publique.

Une amende de 160 euros

L’amende était de 100 francs suisses avec un supplément de 50 francs de frais administratifs, un montant total équivalent à 160 euros. Selon l’Office fédéral de l’environnement, elle aurait reçu la même sanction si elle avait jeté ces papiers par terre.

C’est un employé de la commune qui a retrouvé les documents dans la poubelle. Malheureusement, l’habitante avait jeté une facture à son nom, et ses informations personnelles étaient directement inscrites sur le document. De cette façon, la commune a pu retrouver ses coordonnées et lui envoyer l’amende.

La mauvaise poubelle

Mais pourquoi cette femme a-t-elle reçu une amende pour avoir jeté des papiers dans une poubelle publique ? Selon la réglementation de la commune, ces documents auraient dû être jetés dans un conteneur de tri spécifique, et ne pas le faire constitue une infraction. En effet, certains objets ne doivent surtout pas être jetés dans des poubelles publiques.

“Un mercredi, je suis descendue au parc avec mes enfants avec quelques papiers dans la main. En passant devant une poubelle, je les ai jetés, ce qui peut paraître normal. Je ne savais pas que ces contrôles existaient, mais en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c’était déjà arrivé à d’autres. A quoi servent les poubelles publiques si on ne peut pas y jeter deux bouts de papier ?”, a-t-elle déclaré à 20 Minutes.

La suite après cette vidéo

Une situation similaire en France

Interrogée, la commune de Villeneuve assume sa réglementation et affirme que des contrôles fréquents sont effectués dans la ville.

“Tout dépôt sur la voie publique (ou) dépôt non trié est sanctionnable d’une amende”, a rappelé Nicolas Riesen, responsable de la gestion des déchets à Villeneuve.

Face à cette situation, l’habitante a envisagé un recours avant d’accepter de payer son amende. Si cette situation a eu lieu en Belgique, un décret a été publié en France le 2 juin 2026, déclarant que le fait de déposer des déchets dans le mauvais contenant ou au pied d’une poubelle est puni de 68 euros d’amende. Ce montant peut atteindre 450 euros si l’amende n’est pas réglée rapidement. L'infraction concerne également les vêtements, qui ne doivent plus être jetés à la poubelle.

Pour ne pas vivre la même chose que cette femme, faites attention à ce que vous jetez dans les poubelles publiques !

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Amende

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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