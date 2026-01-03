Depuis le 1er janvier, vous risquez une amende si vous jetez vos vêtements à la poubelle

Vous avez l’habitude de jeter vos vêtements à la poubelle quand ils sont tâchés, usés ou trop petits ? Attention à cette mauvaise habitude qu’il faut changer immédiatement.

Les déchets textiles ont des répercussions dramatiques sur l’environnement. Chaque année, des millions de tonnes de vêtements sont brûlés, jetés ou enfouis. Pourtant, ces vêtements sont parfois encore en bon état et ont été jetés parce qu’ils sont trop petits ou démodés.

Selon des chiffres rapportés par Le Figaro, 85 % des vêtements finissent à la poubelle et, en moyenne, un Français jette 12 kilos de vêtements chaque année.

Crédit photo : iStock

Pour éviter ce gaspillage et diminuer les déchets textiles, il est désormais interdit de jeter ses vêtements dans la poubelle. On vous explique.

Une pratique interdite

Comme le rapporte Maison & Travaux, depuis le 1ᵉʳ janvier, jeter ses vêtements aux ordures ménagères est interdit. Pour le moment, cette interdiction concerne uniquement les professionnels qui doivent désormais donner ou recycler leurs invendus. S’ils ne le font pas, ils s’exposent à des sanctions financières et de lourdes amendes.

Si cette réglementation ne s’applique pour le moment qu’aux professionnels, elle pourrait bientôt être élargie aux particuliers, d’autant plus que les solutions pour recycler les vêtements sont de plus en plus nombreuses en France.

Que faire de ses vêtements ?

Si vous voulez vous débarrasser de vos vêtements, vous pouvez les déposer dans des points de collecte. Il en existe des milliers partout en France et tous les vêtements sont acceptés, même s’ils sont abîmés. Ils doivent simplement être propres et secs et les chaussures doivent être données par paires. Le tout sera redistribué aux personnes dans le besoin.

Crédit photo : iStock

Vous pouvez également donner vos vêtements à des recycleries pour leur offrir une seconde vie. Certaines marques comme H&M, Kiabi ou Okaïdi reprennent également les vêtements, souvent en échange de bons d’achat. Notez que si vous déposez des vêtements dans la rue ou dans un endroit non autorisé sur la voie publique, cela est considéré comme un dépôt sauvage.

Ainsi, vous risquez 135 euros, voire jusqu’à 1 500 euros d’amende si un véhicule a été utilisé pour transporter les déchets.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire si vous voulez vous séparer de vos vêtements.