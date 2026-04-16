Ne jetez surtout pas cet objet à la poubelle, vous risquez une amende de 150 euros

Tous les objets ne peuvent pas terminer à la poubelle. Certains d'entre eux peuvent vous valoir une amende salée si vous ne respectez pas les règles strictes imposées par la loi française.

Ces objets précis ne vont pas à la poubelle

Les règles concernant le tri des objets sont de plus en plus précises. La loi ne prend plus de pincettes. Depuis 2022, il est par exemple interdit de jeter du linge, des vêtements et autres textiles à la poubelle. Il en est de même pour ce genre d'objets que l'on trouve généralement entre les mains des enfants.

Les Français sont de plus en plus sensibilisés sur le recyclage. Cependant, il y a des objets que certains jettent encore à la poubelle, souvent par méconnaissance. Et cette grossière erreur peut leur coûter cher. On veut bien sûr parler des jouets électroniques. Ces appareils entrent dans la catégorie des déchets d'équipements électriques et électroniques, plus connus sous l'acronyme DEEE ou D3E. Comme le précise le portail officiel du service public, ces déchets font l'objet d'une collecte tout à fait spécifique, distincte des ordures ménagères classiques. Cela concerne aussi bien les vieilles consoles portables que les robots éducatifs, les voitures télécommandées ou encore les jouets musicaux à pile.

La raison est simple : ces objets contiennent des composants potentiellement dangereux pour l'environnement, comme des métaux lourds ou des substances chimiques présentes dans les circuits et les batteries. Mal éliminés, ils peuvent polluer les sols et les nappes phréatiques.

Une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros

Crédit photo : daizuoxin/ iStock

La suite après cette vidéo

Si vous devez jeter des jouets électroniques usés ou cassés, il faut aller les déposer dans un magasin, même si vous ne les avez pas achetés là-bas. Selon le service public, le magasin doit vous les reprendre gratuitement, sans obligation d'achat d'un nouvel appareil. C'est ce qu'on appelle le principe de "reprise 1 pour 0". Sinon, vous pouvez aussi déposer l'objet dans une déchetterie proche de chez vous. Avant cela, veillez à bien retirer les piles et les batteries et à les déposer dans les récupérateurs dédiés à cet effet, que l'on trouve dans la plupart des grandes surfaces et pharmacies.

Quant à vos anciens jouets encore en bon état, les magasins peuvent les redistribuer pour de la seconde main ou les réparer si possible. Le marché de la seconde main représente aujourd'hui 7,3 % du secteur, selon une enquête de Circana. Une tendance qui ne cesse de progresser, portée notamment par les parents soucieux de faire des économies tout en réduisant leur impact environnemental.

Ces jouets réparés ou en état permettent de connaître une nouvelle vie auprès des plus défavorisés, notamment via des associations ou des ressourceries. "Beaucoup de jouets électroniques finissent dans la poubelle, mais il faut connaître les bons gestes et surtout prioriser le réemploi et le don", encourage Dominique Mignon, présidente de l'organisation de protection de l'environnement Ecomaison.

En jetant des jouets électroniques dans la poubelle classique, vous encourez une amende de 35 euros, qui peut monter à 75 euros en cas de retard de paiement. Le montant peut encore augmenter et atteindre les 150 euros en cas de récidive. Une sanction qui s'applique aussi aux particuliers, pas seulement aux professionnels.

Mieux vaut donc prendre le réflexe de trier correctement ces appareils. Pour rappel, jeter ses vêtements à la poubelle est aussi passible d'amende depuis 2022, une règle qui s'applique selon le même principe de collecte séparée. Des gestes simples qui, mis bout à bout, peuvent vraiment changer la donne pour la planète.