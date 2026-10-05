Christy, 28 ans, a perdu plus de 76 kilos : « C'est un peu comme si je bénéficiais de certains privilèges liés à la beauté »

Une Britannique, qui a réussi à perdre près de 80 kg, assure que les hommes qui l’ignoraient avant sa transformation veulent sortir avec elle.

À 28 ans, Christy revient déjà de loin. Souffrant d’obésité depuis l’enfance, cette Britannique est parvenue à perdre plus de 76 kilos sans chirurgie.

Depuis, sa perte de poids spectaculaire a eu un impact sur sa vie sociale et amoureuse : elle affirme qu’elle reçoit davantage de respect et d’attention qu’avant sa transformation physique, rapporte The Mirror.

Elle atteint les 181 kilos sur la balance

Par le passé, Christy a atteint les 181 kilos sur la balance. À l’époque, elle portait une taille 54.

Si la jeune femme a toujours eu des problèmes avec son poids, on lui a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une maladie hormonale, et elle a récemment appris qu’elle souffrait de TDAH.

Selon elle, ces deux diagnostics lui ont permis de comprendre son rapport impulsif et émotionnel à la nourriture.

« Quand j’étais à mon poids le plus élevé, je mangeais pour me réconforter et parce que je m’ennuyais », explique-t-elle au journal britannique.

Crédit Photo : Christy

Ces dernières années, la jeune femme a développé des problèmes de mobilité. Elle évitait les escaliers, détestait les longues promenades et se faisait conduire pour rejoindre son arrêt de bus, à dix minutes de marche de son domicile.

Ce n’est pas tout. Les parcs d’attractions sont devenus une source d’angoisse, notamment en raison de la barre de sécurité qui ne pouvait pas se fermer autour de sa taille. Même son de cloche dans l’avion.

C’est en 2021 que Christy a eu un déclic lorsqu’un médecin l’a avertie que la graisse présente sur son foie pourrait l’empêcher d’atteindre ses 40 ans.

Elle perd 60 kilos sans chirurgie

Au cours de cette période, elle a donc décidé de changer de vie. Elle a d’abord été orientée vers une chirurgie de type sleeve et a suivi une thérapie pour s’y préparer.

À l’approche de l’opération, elle a finalement renoncé. La raison ? Christy souhaitait réussir seule, et ce malgré les difficultés.

« Je doutais tellement de moi. C’était effrayant » se souvient-elle.

Cette habitante du Devon a d’abord perdu environ 13 kilos grâce à un régime strict, avant de se tourner vers une alimentation saine et moins restrictive.

En parallèle, elle a commencé à marcher sur de plus longues distances et à cuisiner avec sa famille des versions plus saines de plats à emporter.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses efforts ont fini par porter leurs fruits. Elle a réussi à perdre environ 63 kilos toute seule. Elle s’est ensuite tournée vers des injections destinées à favoriser la perte de poids lorsque ses progrès ont stagné.

Elle pèse aujourd’hui environ 101 kilos et porte une taille 46/48.

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Elle reçoit plus de respect depuis qu’elle est plus mince

Depuis sa transformation, Christy a été stupéfaite de constater à quel point les gens la traitent différemment.

« J’ai l’impression d’avoir davantage de respect de la part des passants. Ils sont plus gentils et se montrent plus bienveillants maintenant que je suis plus mince. Les gens ne me prennent plus autant de haut. Je l’ai vraiment remarqué : c’est un peu comme si je bénéficiais de certains privilèges liés à la beauté », ajoute-t-elle.

La jeune femme a aussi remarqué un changement notable lors de ses rencontres amoureuses.

Crédit Photo : Christy

Elle confie en effet qu’elle a désormais plus de rendez-vous galants et que les hommes qui l’ignoraient lorsqu’elle était à son poids le plus élevé s’intéressent aujourd’hui à elle.

Mais la principale intéressée reçoit encore des messages de haine sur les réseaux sociaux, où elle s’affiche. Certains internautes la qualifient de « grosse » et de « baleine ». Par chance, elle peut compter sur le soutien de ses abonnés.

Sa perte de poids lui a également laissé un excès de peau. Elle envisage de subir une intervention pour l’éliminer. En attendant, elle refuse d’attendre d’avoir un corps « parfait » pour profiter de la vie.