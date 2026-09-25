“Je trouve ça fatiguant” : victime de commentaires honteux après sa perte de poids, Adèle Exarchopoulos répond cash aux critiques

Apparue lors de l’avant-première de son nouveau film, Adèle Exarchopoulos a été la cible de critiques sur son physique, auxquelles elle a tenu à répondre.

L’actrice française Adèle Exarchopoulos a récemment fait la promotion de son nouveau film, Garance, sorti en salle le 23 septembre dernier. Cependant, c’est pour une toute autre raison que l’actrice fait parler d’elle en ce moment sur les réseaux sociaux.

La star a été filmée lors de l’avant-première de son film et les images ont été relayées sur les réseaux sociaux. Sur ces dernières, on peut voir le changement physique d’Adèle, qui semble avoir perdu du poids. Un changement physique qui fait écho à celui d’Ariana Grande, qui a décidé de faire une pause dans sa carrière.

“Je la préférais pulpeuse !”

Cependant, ce changement ne plaît pas à tous ses fans. Alors que certaines célébrités sont victimes de grossophobie, comme Sydney Sweeney qui a été critiquée sur son poids, Adèle a reçu de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux à propos de son amaigrissement.

tô achando que até a adèle ozempicou 💔 meu deus estão matando todas as gostosas pic.twitter.com/E8YtxnRX2w — amy adams screaming loud as hell (@jubide5a7) September 15, 2026

Certains internautes ont même émi des spéculations sur sa perte de poids et l’ont accusée d’avoir pris de l’Ozempic, un médicament destinés aux personnes diabétiques et en état d’obésité pour perdre du poids. Ce médicament a déjà été utilisé chez plusieurs célébrités.

“Je commence à me demander si même Adèle ne s’est pas auto-sabotée avec l’Ozempic. Ils éliminent toutes les bombes”, “Je la préférais pulpeuse”, “Elle a fondu ! Fini le physique de femme normale ?”, “Malheureusement la drogue est en train de faire son effet”, “Elle est dégueu comme ça”, “C’est vrai qu’Ozempic fait perdre 10 kg chez une corpulence comme Adèle”, ont commenté les internautes sur les réseaux sociaux.

“C’est terrible à quel point les femmes s’habituent à toutes les injonctions”

Invitée dans l’émission C à vous ce vendredi 18 septembre, Adèle Exarchopoulos a tenu à répondre à ces commentaires sur son physique. Elle a notamment dénoncé les injonctions qui pèsent sur les femmes.

“En fait, malheureusement, ce n’est pas que ça ne me choque même plus, mais je pense que c’est terrible à quel point les femmes s’habituent à toutes les injonctions. Ce qui est catastrophique, c’est de ne jamais se dire que tu ne sais jamais ce que les gens traversent, femmes ou hommes d’ailleurs. Si ça se trouve, ils sont en train de traverser une épreuve ultra-violente, si ça se trouve, c’est pour un rôle…” a-t-elle déclaré.

La suite après cette vidéo

“Je m’en fous”

Par la suite, l’animateur de l’émission lui a demandé comment elle vivait tous ces commentaires personnellement, et la réponse d’Adèle est claire.

“C’est quand même des injonctions en permanence, des questions qu’on pose aux femmes, un regard qu’on pose sur les femmes. Je trouve ça fatiguant. Après, moi, personnellement, je m’en fous”, a-t-elle déclaré.

En plus de promouvoir son film, Adèle Exarchopoulos sera bientôt à l’affiche de The Brigands of Rattlecreek, son premier rôle majeur dans un film de studio américain.