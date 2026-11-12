Elle quitte Atlanta et ses deux emplois pour vivre au milieu des rizières au Japon : son appartement avec balcon lui coûte 197 euros par mois

Lexi Smith, une femme de 24 ans originaire des États-Unis a tout quitté pour aller vivre au Japon. Elle paie un appartement avec balcon pour 238 dollars par mois et adore sa nouvelle vie

Lexi Smith est une jeune femme âgée de 24 ans qui travaillait comme enseignante à Atlanta, aux États-Unis. Cependant, son mode de vie ne lui convenait plus et elle rêvait de voyager, comme cet homme qui a tout quitté pour faire le tour du monde. Pour cette raison, Lexi a décidé de déménager dans un autre pays pour enseigner l’anglais à l’étranger, notamment en Asie.

Lexi a contacté la société Xplore Asia, qui aide les voyageurs à obtenir la certification TEFL, destinée à l’enseignement de l’anglais à l’étranger.

“Je n’étais pas vraiment satisfaite du système scolaire. L’administration était autoritaire et j’avais du mal à joindre les deux bouts avec mon salaire. Quand j’ai découvert que je pouvais enseigner à l’étranger pour avoir une vie beaucoup plus facile et découvrir d’autres cultures, je n’ai pas hésité”, a-t-elle confié à CNBC.

Elle déménage dans la campagne japonaise

Lexi a obtenu sa certification et dans un premier temps, elle est restée aux États-Unis pour se familiariser avec cette nouvelle méthode de travail tandis que la société Xplore Asia cherchait des employeurs potentiels dans d’autres pays. Finalement, Lexi a décroché un poste d’enseignante dans une eikaiwa, une école de langues privée au Japon, dans la préfecture de Chiba.

Crédit photo : CNBC

Lexi a donc déménagé à l’autre bout du monde, dans la campagne japonaise, en mars 2025. Comme elle, cette femme qui a voyagé dans le monde entier a tout quitté pour ouvrir une boulangerie dans la campagne japonaise.

“Mon intérêt pour le Japon a commencé avec les animés, comme pour beaucoup d’autres, et je suis une grande gourmande. L’occasion de manger des ramen, des sushis et autres spécialités de ce genre était quelque chose que je ne pouvais pas manquer. De plus, la culture est très respectueuse ici. Les enseignants sont très respectés et en général, les gens sont vraiment très gentils les uns envers les autres”, a expliqué Lexi.

Un loyer de 197 euros par mois

Lexi aime beaucoup son nouveau mode de vie. À Chiba, la vie est beaucoup moins chère qu’à Atlanta et les locaux sont plus respectueux. Au départ, Lexi avait peur de déménager dans un pays totalement différent du sien, mais la transition s’est bien passée.

“Je suis vraiment arrivée ici toute seule, sans connaître la langue ni personne. Ma famille sait que je suis un peu une âme libre et que j’ai envie de découvrir le monde. Ils étaient un peu inquiets pour moi, mais après avoir rencontré virtuellement mon patron et constaté à quel point j’étais bien préparée, ils étaient beaucoup plus rassurés”, a-t-elle confié.

Crédit photo : CNBC

Par chance, l’employeur de Lexi lui avait trouvé un appartement avant même qu’elle n’arrive au Japon. Il s’agit d’un logement d’une chambre avec une salle de bains équipée d’un lave-linge portable et un balcon. Situé au milieu des rizières, à seulement quelques pas de l’école dans laquelle Lexi enseigne, cet appartement est loué au prix de 35 000 yens par mois, soit 197 euros. En plus de cela, certains frais sont pris en charge par l’employeur de Lexi. Elle n’a pas eu à payer le droit d’entrée dans l’appartement, une somme versée au propriétaire lors de la location, ni de dépôt de garantie. Son employeur prend également en charge l’assurance incendie et l’a aidée à obtenir une voiture, qu’elle paie 90 euros par mois.

En plus de cela, Lexi paie l’eau, le gaz, l’électricité, l’assurance maladie et les courses. Son budget mensuel est d’environ 340 euros par mois.

La suite après cette vidéo

Un équilibre entre travail et vie personnelle

Avant de partir au Japon, Lexi a pu rencontrer certains de ses collègues en visio, avec qui elle a tissé des liens avant de partir. Aujourd’hui, elle est parfaitement intégrée et a fait plusieurs sorties avec ses collègues pour voir les cerisiers en fleurs ou aller au cinéma.

Alors qu’aux États-Unis, Lexi devait cumuler deux emplois pour joindre les deux bouts et passait 10 à 12 h par jour à travailler, la vie est totalement différente au Japon. L’enseignante donne des cours de 15 h à 20 h, ce qui lui laisse du temps le matin. Elle donne cinq à sept cours par jour à des élèves âgés de 3 à 73 ans, individuellement ou par groupe de deux. Les cours durent généralement entre 30 et 40 minutes. Lexi gagne 250 000 yens par mois, soit 1 411 euros.

“J’apprécie beaucoup l’équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle ici au Japon. J’ai une totale liberté pour organiser mes cours comme je le souhaite, ce qui fait que l’environnement de travail est beaucoup moins stressant”, a-t-elle déclaré.

Par la suite, Lexi aimerait apprendre à parler japonais. Elle songe également à revenir aux États-Unis, à Atlanta, pour retrouver sa famille après la fin de son contrat d’un an au Japon. De retour chez elle, elle aimerait poursuivre des études supérieures ou continuer dans l’enseignement.