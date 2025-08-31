Il vend sa maison et quitte tout pour réaliser son rêve, contre l'avis de sa maman

Du haut ses 32 ans, le Britannique Alistair Kenyon-Brodie n’a pas hésité à tout quitter pour faire le tour du monde.

En mai dernier, Alistair Kenyon-Brodie, un habitant de Hull (Angleterre), a pris une décision radicale : celle de vendre sa maison et ses biens pour voyager aux quatre coins de la planète.

Dans la foulée, le jeune homme de 32 ans a quitté son poste bien rémunéré à l’Université de Cambridge pour accomplir son objectif.

Le Britannique a fait le choix de tout quitter pour ne pas avoir de regrets plus tard. Dans les colonnes du Daily Mail, il explique en avoir eu assez de son « train-train quotidien ».

« J’avais atteint un niveau de réussite dont mes parents étaient fiers, et je n’étais tout simplement pas heureux. Je n’étais pas satisfait d’avoir accompli ce qu’on est censé avoir accompli dans la vie », raconte le globe-trotteur.

Crédit Photo : Alistair Kenyon-Brodie

Si ses amis et ses proches comprennent sa soif d’aventure, le trentenaire admet que sa mère se montre réticente quant à ses envies de voyage.

« Ma mère était celle qui était la plus opposée à mon départ. Elle me soutient à 100%, mais je pense qu’elle serait heureuse si je continuais à travailler à Cambridge », confie Alistair.

Crédit Photo : Alistair Kenyon-Brodie

Une première étape en Asie

Ce voyageur passionné s'est d'abord envolé pour la Corée du Sud et a passé deux mois à explorer le pays. Comme il le précise, il a loué un appartement dont le montant du loyer s’élevait à environ 500 euros par mois.

« Si j’avais essayé de loger à l’hôtel, cela aurait coûté le triple, voire le quadruple ».

Actuellement au Japon, il voyage avec une seule valise depuis juin et partage régulièrement ses aventures sur sa chaîne YouTube @BucketListBrodie.

Depuis son arrivée sur le sol nippon, Alistair traverse le territoire en stop afin de faire des économies.

« Cela me permet de réduire mes frais de transport. Le train à grande vitesse peut être assez cher ici, mais je voyage depuis l'extrême sud du pays, à Beppu, la capitale des sources chaudes du Japon, réputée pour ses onsens (bains thermaux japonais, ndlr) », détaille le baroudeur.

« C’est vraiment un rêve »

Dès septembre prochain, le Britannique va se rendre en Chine, où il a décroché un emploi d’un an dans une université. Une nouvelle aventure qui le rend très heureux.

« C’est un très bon boulot : je travaille deux heures par jour pour un salaire moyen au Royaume-Uni, logement compris. Je n’ai donc aucune dépense à part la nourriture. C’est vraiment un rêve. J’ai beaucoup de chance de pouvoir me permettre ce style de vie (…) », confie Alistair.

Sur les réseaux sociaux, il partage ses astuces pour voyager moins cher. Néanmoins, il reconnaît de pas avoir une « réserve d’argent inépuisable ». Le jeune homme encourage ses pairs à explorer le monde et à prendre des risques.

« On ne vit pas éternellement, et beaucoup de gens attendent d'être à la retraite pour se lancer. Mais je pense qu'il faut le faire maintenant (…) », conclut Alistair.

À bon entendeur !