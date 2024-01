Après avoir hérité de 25 millions d'euros qu'elle pense ne pas mériter, elle va redistribuer sa fortune

En Autriche, une jeune héritière d’un empire de l’industrie chimique s’apprête à recevoir un héritage de 25 millions d’euros, exempt d’impôts. Cependant, Marlene Engelhorn estime ne pas mériter cette fortune et souhaite redistribuer cette somme par le biais d’un conseil citoyen.

Marlene Engelhorn, issue de la famille fondatrice du géant chimique BASF, a toujours su qu’elle serait l’héritière d’une grosse fortune. Cependant, elle avait aussi la conviction qu’elle n’en voudrait jamais. En septembre 2022, le décès de sa grand-mère officialise son nouveau statut de multimillionnaire. En Autriche, les droits de succession n’existent plus depuis 2008, ce qui l’a incité encore plus à ne pas vouloir de cet argent qu’elle ne pense ne pas mériter.

L’héritière autrichienne, âgée de 31 ans, se bat depuis des années au sein du mouvement “Tax me now”, qui signifie “Imposez-moi maintenant”, pour taxer davantage les riches du pays : “Si les politiciens ne font pas leur travail et ne redistribuent pas, alors je dois redistribuer moi-même mes richesses”, avait-elle déclaré sur l'ancien Twitter.

Elle avait alors demandé à l’État directement d'être taxé de 90% sur son héritage. Une demande qui n’a visiblement pas été entendue puisque Marlene Engelhorn a décidé de prendre les choses en main, toujours déterminée à se délester de sa fortune.

Un conseil de 50 citoyens issus de toutes les classes de la société

L’héritière philanthrope s’est mise en tête de créer un conseil citoyen, composée de 50 citoyens autrichiens sélectionnés au hasard. Ce conseil devra décider de l’utilisation de cet héritage à l’avantage de la société. Il ne s’agira pas de la totalité, mais très certainement des 90% de l’héritage.

“De nombreuses personnes luttent pour joindre les deux bouts avec un emploi à temps plein et paient des impôts sur chaque euro qu’elles gagnent grâce à leur travail. Je considère qu’il s’agit d’un échec politique, et si la politique échoue, alors les citoyens doivent s’en occuper eux-mêmes”, a-t-elle déclaré.

Elle a donc adressé des courriers à 100 Autrichiens, ce mercredi 10 janvier, afin d’en sélectionner 50 au hasard. Ces citoyens seront issus “de toutes les tranches d’âges, de tous les États fédéraux, de toutes les classes sociales et de tous les milieux”, a expliqué Christoph Hofinger, directeur général de l’Institut Foresight, qui soutient l’initiative.

Ces heureux élus issus de la société devront participer à une série de réunions à Salzbourg avec des universitaires et des organisations de la société civile, de mars à juin 2024. Ils seront rémunérés à hauteur de 1200 euros par week-end, leurs frais de déplacement seront remboursés et des services de gardes d’enfant et d’interprètes sont également offerts. En cas d’absence de terrain d’entente, l'héritière se réserve le droit du dernier mot.