Elle était payée 1 dollar de l'heure : cette enseignante de 19 ans se lance sur OnlyFans et construit une école grâce à son nouveau salaire à 5 chiffres

Aux Philippines, une jeune femme a décidé de s’inscrire sur OnlyFans pour gagner de l’argent et construire une école.

Maeurn Smiles est une femme qui a décidé de se lancer sur OnlyFans, un site de contenus pour adultes, pour une raison bien précise : récolter assez d’argent pour réaliser son rêve et devenir enseignante.

Maeurn a grandi aux Philippines. Cependant, sa famille vivait dans un quartier pauvre et n’avait pas les moyens de lui financer ses études supérieures.

“Mon enfance a été vraiment difficile, je ne m’en suis rendue compte qu’après avoir gagné un peu d’argent. Nous mangions tous les jours des aliments très basiques comme du riz et du poisson séché. Je me souviens d’avoir souvent eu faim et nos parents empruntaient de l’argent et allaient régulièrement chercher de la nourriture chez nos voisins. Notre maison était faite de bois, comme une cabane”, a-t-elle expliqué au Mirror.

Elle se lance sur OnlyFans

À 18 ans, Maeurn est devenue enseignante de langue mais elle ne gagnait que 1 dollar de l’heure, ce qui n’était pas assez pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. C’est pour cette raison qu’elle a eu l’idée de s’inscrire sur OnlyFans pour gagner plus d’argent, alors qu'elle avait 19 ans.

Aujourd’hui, elle a complètement laissé tomber sa carrière d'enseignante et gagne un salaire de cinq chiffres par mois, comme cette autre star d’OnlyFans qui a pu prendre sa retraite après avoir gagné 67 millions de dollars en trois ans.

Construire une école

En 2024, la jeune femme a acheté un terrain à Cebu pour 1,75 million de pesos philippins, soit 28 000 dollars (24 600 euros), dans le but d’y construire une école, avec l’argent gagné via OnlyFans. Au départ, elle voulait faire don de ce terrain au gouvernement mais elle voulait nommer l’école du nom de son père pour lui rendre hommage, ce que le gouvernement a refusé. Ainsi, elle a décidé de financer le projet elle-même.

Crédit photo : @maeurn_smiles2 / Instagram

Pour le moment, le bâtiment principal de l’école n’est pas encore terminé. En 2025, Maeurn a ouvert un petit centre d’apprentissage sur le terrain pour que les enfants du quartier participent à des activités éducatives comme des expériences scientifiques et des ateliers de cuisine.

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Elle aide sa famille

En plus de cela, l’argent récolté par Maeurn lui a permis de sortir sa famille de la misère. Après avoir acheté un nouveau terrain, elle souhaite y construire une grande maison pour ses parents et ses deux frères et soeurs, composée d’une piscine et de trois chambres. Maeurn n’est pas la seule à utiliser l’argent gagné sur OnlyFans pour aider les autres. C’est aussi le cas de Sophie Rain qui a reversé une partie de ses revenus à une association caritative.

Même si sa famille est reconnaissante de son aide, le sujet de la présence de Maeurn sur OnlyFans reste tabou et n’est jamais abordé.