La star N°1 d'OnlyFans, Sophie Rain, va reverser une partie de ses revenus à une association caritative

La jeune femme fait d’une pierre deux coups : augmenter son nombre de followers afin de reverser ses gains à une association. Son appel est lancé.

Sophie Rain est l’influenceuse la plus populaire sur OnlyFans. Il y a quelques semaines, la jeune femme a fait parler en révélant le salaire mirobolant qu’elle avait gagné depuis la création de son compte fin 2024. En tout, l’Américaine a gagné 70 millions de dollars en 18 mois.

Aujourd’hui, Sophie Rain fait de nouveau parler d’elle, mais pas pour ses recettes sur le site pour adultes. Celle qui est désormais millionnaire s’apprête à fêter ses 21 ans le 22 septembre prochain.

Pour cette occasion, Sophie Rain a décidé de faire les choses un peu différemment. La créatrice de contenu a lancé une initiative pour venir en aide financièrement à Feeding America. Il s’agit d’une organisation basée aux États-Unis qui offre des repas et refuges à plus de 46 millions de personnes dans le besoin.

Reverser la somme générée par son contenu à une association

@sophieraiin hope to make a HUGE donation and i know we can do it!! 🫡 ♬ original sound - Sophie Rain

Sophie Rain a fait cette annonce à ses plus de 16 millions de followers sur ses réseaux sociaux TikTok et Instagram combinés. Elle a promis que, le 30 septembre, elle ferait don de 24 heures de revenus de ses plateformes à l'association caritative de lutte contre la faim.

« Cette année, je voulais faire quelque chose de très spécial pour mon anniversaire. Tout l'argent dépensé ce jour-là sera reversé, alors assurez-vous de vous inscrire avant le 30 septembre. »

Crédit photo : Sophie Rain/ X

De ce fait, l’influenceuse a encouragé ses admirateurs à ne plus attendre pour la suivre sur OnlyFans. Plus elle a de followers et de vues sur ses vidéos, plus elle gagne de l’argent. C’est cet argent gagné ce jour-là qu’elle reversera à Feeding America.

« Chaque dollar dépensé contribue à nourrir quelqu'un. Je sais combien ma communauté est forte ; je vous aime tous et vous remercie infiniment pour votre soutien. Contribuons à changer l'Amérique en faisant cela », ponctue-t-elle.

Sophie Rain révèlera sans doute la somme récoltée pour l’association le 30 septembre prochain. La somme espérée sera-t-elle conséquente ?