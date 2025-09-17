La star N°1 d'OnlyFans, Sophie Rain, va reverser une partie de ses revenus à une association caritative

Par ·

Sophie Rain sur Instagram

La jeune femme fait d’une pierre deux coups : augmenter son nombre de followers afin de reverser ses gains à une association. Son appel est lancé.

Sophie Rain est l’influenceuse la plus populaire sur OnlyFans. Il y a quelques semaines, la jeune femme a fait parler en révélant le salaire mirobolant qu’elle avait gagné depuis la création de son compte fin 2024. En tout, l’Américaine a gagné 70 millions de dollars en 18 mois.

Aujourd’hui, Sophie Rain fait de nouveau parler d’elle, mais pas pour ses recettes sur le site pour adultes. Celle qui est désormais millionnaire s’apprête à fêter ses 21 ans le 22 septembre prochain.

Pour cette occasion, Sophie Rain a décidé de faire les choses un peu différemment. La créatrice de contenu a lancé une initiative pour venir en aide financièrement à Feeding America. Il s’agit d’une organisation basée aux États-Unis qui offre des repas et refuges à plus de 46 millions de personnes dans le besoin.

Reverser la somme générée par son contenu à une association

@sophieraiin

hope to make a HUGE donation and i know we can do it!! 🫡

♬ original sound - Sophie Rain

Sophie Rain a fait cette annonce à ses plus de 16 millions de followers sur ses réseaux sociaux TikTok et Instagram combinés. Elle a promis que, le 30 septembre, elle ferait don de 24 heures de revenus de ses plateformes à l'association caritative de lutte contre la faim.

« Cette année, je voulais faire quelque chose de très spécial pour mon anniversaire. Tout l'argent dépensé ce jour-là sera reversé, alors assurez-vous de vous inscrire avant le 30 septembre. »

Sophie Rain en photo sur XCrédit photo : Sophie Rain/ X

De ce fait, l’influenceuse a encouragé ses admirateurs à ne plus attendre pour la suivre sur OnlyFans. Plus elle a de followers et de vues sur ses vidéos, plus elle gagne de l’argent. C’est cet argent gagné ce jour-là qu’elle reversera à Feeding America.

« Chaque dollar dépensé contribue à nourrir quelqu'un. Je sais combien ma communauté est forte ; je vous aime tous et vous remercie infiniment pour votre soutien. Contribuons à changer l'Amérique en faisant cela », ponctue-t-elle.

Sophie Rain révèlera sans doute la somme récoltée pour l’association le 30 septembre prochain. La somme espérée sera-t-elle conséquente ?

Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
OnlyFans Association

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Sachia Vickery
«Jamais gagné d'argent aussi facilement !» : cette joueuse tennis gagne plus d'argent en quelques jours sur OnlyFans qu'en 14 ans de carrière
La cycliste Cecilia Sopeña
Ex-modèle érotique sur OnlyFans, elle a changé de vie et exige que ses clichés compromettants soient supprimés d'internet
Sophie Rain
Sophie Rain, star numéro 1 d'OnlyFans, révèle avoir gagné 70 millions d'euros en 18 mois
La créatrice de contenus pour adultes Lily Phillips et ses parents, Emma et Lindsay
La star d'OnlyFans Lily Phillips fond en larmes quand ses parents la supplient d'arrêter le porno
Captures d'écran Instagram
Millionnaire à 18 ans grâce à OnlyFans, elle affirme que les femmes qui travaillent de 9h à 17h sont « des ratées »