Elle trouvait que son fils en faisait trop pour rénover cette maison, sans savoir qu'il allait la lui offrir

Pendant un an, Josh rénove une maison délabrée. Sa mère s’étonne du soin apporté aux travaux, sans imaginer la surprise qu’il lui réserve.

Une maison à rénover, des matériaux soigneusement choisis et une mère qui se demande pourquoi son fils se donne autant de mal. Au Texas, Josh DeShong a gardé pour lui la véritable destination de son chantier. Lors de la visite finale, Vickie a découvert que ce logement lui était destiné.

Vickie Reynolds connaissait l’existence de la maison. Elle savait aussi que son fils y consacrait beaucoup d’efforts. Ce qu’elle ne comprenait pas, en revanche, c’était le soin qu’il mettait dans les finitions. À ses yeux, Josh allait trop loin pour ce qui semblait être une opération immobilière parmi d’autres.

Son étonnement faisait justement partie de la surprise. Josh préparait un logement pour elle, tout en la laissant croire qu’il travaillait sur un bien d’investissement. Cette histoire, racontée par la presse américaine dès mars 2017, commence avec un bâtiment particulièrement dégradé et une idée que l’agent immobilier tenait à concrétiser depuis longtemps.

Une maison envahie de moisissures et un an de travaux

Installé à Dallas, Josh DeShong avait repéré une maison dont l’état nécessitait une rénovation lourde. Dans son entretien avec Inside Edition, publié le 29 mars 2017, il explique que le bâtiment avait été déclaré impropre à l’habitation par la municipalité.

Il décrit des moisissures noires du sol au plafond, ainsi qu’une installation électrique et une plomberie à refaire. L’ampleur des problèmes dépasse ce qu’il avait anticipé lors de l’achat. Avec le recul, il estime même qu’il aurait mieux valu démolir la maison.

Il choisit pourtant de la rénover. Selon le reportage, le chantier s’étale sur un an. Les transformations lui permettent d’adapter les lieux aux goûts de sa mère, jusque dans les matériaux. Pendant ce temps, Vickie voit passer des choix qu’elle juge étonnants, sans en connaître la raison.

Elle pensait qu’il rénovait la maison pour son activité

Le malentendu tient notamment au métier de Josh. Acheter des logements et les remettre en état fait partie de son parcours professionnel. Pour sa mère, cette maison entre donc dans une catégorie familière : celle des propriétés sur lesquelles son fils travaille.

Dans son récit publié en juin 2018, InspireMore rapporte qu’elle considère le bien comme un investissement. Pendant plusieurs mois, elle lui fait remarquer qu’il en fait trop. Lui poursuit son projet, en conservant pour lui l’information qui expliquerait ses décisions.

Vickie n’est donc pas tenue à l’écart de toute l’opération. Elle connaît la maison avant l’achèvement des travaux. Le secret porte sur ce qui doit se passer ensuite, une fois les pièces remises en état et le chantier terminé.

Un hébergement provisoire est également évoqué. D’après ce même récit, Josh lui avait proposé de rester dans le logement quelque temps. Elle avait ainsi une raison d’y entrer et de s’intéresser au résultat, sans imaginer qu’il prévoyait de lui annoncer une installation durable.

Sa mère avait déjà beaucoup fait pour lui

Pour comprendre ce cadeau, il faut remonter aux débuts de Josh. Dans un entretien accordé à Authority Magazine en octobre 2021, l’entrepreneur raconte qu’à 17 ans, il suivait des études dans un établissement supérieur local tout en occupant deux emplois. Sa mère assurait alors seule les revenus du foyer.

La perte de son travail fragilise leur situation. Josh explique avoir cherché une autre voie pour pouvoir l’aider. La lecture d’un article du Dallas Business Journal consacré au marché immobilier l’oriente vers ce secteur. Il obtient sa licence professionnelle l’année suivante, à 18 ans.

Au fil de sa carrière, il développe ses activités, puis se lance dans l’investissement immobilier. Dans ce témoignage, il situe ses premiers achats de propriétés à son compte en 2012. L’achat, la rénovation et la revente deviennent une partie de son métier.

Des années après ses débuts, sa mère reste une personne vers laquelle il se tourne pour demander conseil. Il le souligne dans cet entretien, où il lui accorde une place particulière parmi ceux qui ont contribué à son parcours.

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Un cadeau qui prolonge une promesse ancienne

Le média immobilier texan Candy’sDirt revient lui aussi sur cette histoire dans un portrait publié en août 2018. Il rapporte que Vickie avait perdu son emploi de longue date après le rachat de l’entreprise dans laquelle elle travaillait. Aider sa mère figurait parmi les motivations de Josh lorsqu’il s’était lancé dans l’immobilier.

Le portrait confirme qu’il a ensuite acheté une maison dégradée et l’a entièrement fait rénover pour elle. Ce projet familial occupe une place à part dans une carrière jusque-là construite autour des transactions et du développement de son activité. La réussite professionnelle lui donne enfin les moyens de mettre à exécution cette intention ancienne.

La visite se termine par une annonce inattendue

Le jour de la découverte, Vickie parcourt la maison rénovée. Dans son compte rendu de la vidéo, publié en mars 2018, le Western Journal décrit une femme impressionnée par le résultat. Elle remarque notamment la pierre au-dessus de la cheminée, les surfaces en granit et les placards clairs de la cuisine.

Elle trouve la transformation plus réussie encore qu’elle ne l’espérait. Josh lui annonce alors qu’elle pourra rester dans les lieux. L’hébergement présenté comme temporaire prend une tout autre dimension : cette maison est désormais celle qu’il lui destine.

Vickie se met à pleurer et son fils la prend dans ses bras. La scène donne enfin une explication aux efforts qu’elle avait trouvés excessifs. Les finitions qu’elle regardait comme celles d’une propriété destinée à d’autres avaient été choisies en pensant à elle.

Dans la vidéo, Josh revient également sur le soutien de sa mère au cours de sa jeunesse et au début de sa carrière. Il explique qu’elle avait continué à croire en lui lorsque d’autres doutaient. Le cadeau lui permet de lui témoigner, concrètement, sa reconnaissance.

Un nouveau logement, à dix minutes de sa famille

La maison répond aussi à un souhait très pratique. Vickie vivait auparavant à Plano et voulait se rapprocher de sa petite-fille Harper, âgée de quatre ans au moment du reportage d’Inside Edition. Le logement rénové se trouvait à environ dix minutes de son fils et de sa famille.

Lors de l’entretien de mars 2017, Josh indiquait que sa mère avait déjà emménagé le mois précédent et qu’elle appréciait sa nouvelle maison. Après les interrogations sur le chantier et l’émotion de la visite, elle pouvait enfin prendre possession des pièces préparées pour elle. Les choix de son fils n’avaient plus rien de mystérieux.