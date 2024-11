Il achète un château abandonné à seulement 20 ans pour le rénover, le résultat est à couper le souffle

Stéphane Ferry-Balin s’est lancé un défi fou, il y a quarante ans : rénover un château laissé à l’abandon pourtant classé. La tâche fut ardue, mais fructueuse.

Il n’a que 20 ans lorsqu’il achète le château de Jallanges construit sous Louis XI et situé à Vernou-sur-Brenne, en Indre-et-Loire. En 1986, et pourtant sans le sou, Stéphane Ferry-Balin acquiert ce château en ruines qui appartenait à ses parents. Son but ? Le rénover, chose que ses parents n’ont pas pu faire à cause de la tâche colossale que cela représentait. Il faut dire que l’édifice fait 2 900 m2 et qu’il est en très mauvais état.

« Il y avait tellement de travaux à faire que personne ne voulait l’acheter. La toiture était complètement trouée. Le plus gros trou mesurait 27 m2, imaginez ! », explique-t-il à Ouest France. Abandonné depuis des années, le château de Jallanges « était englouti sous la végétation », poursuit le propriétaire.

Capture d'écran Google Maps

Qu’importe, Stéphane Ferry-Balin se lance malgré tout, durant 40 ans, dans la restauration du château. Il fait tout tout seul et de sa poche, n’ayant le droit à aucune subvention. Le défi est immense, parfois difficile et démoralisant. Mais Stéphane Ferry-Balin s’accroche.

Un travail de longue haleine récompensé par les nombreuses visites chaque année

Crédit photo : APJRC Parcs et Jardins du Centre Val de Loire/ Facebook

Pour l’aider à financer la restauration de l’édifice, l’acquéreur a l’idée de louer le château pour des événements comme des fêtes et des mariages. Pari réussi, puisque le lieu est l’un des plus sollicité de la région.

Depuis quelques années, Stéphane Ferry-Balin peut compter sur le soutien et l'aide de sa femme et leurs enfants. Durant la pandémie de Covid, le couple s’est chargé, seul, de redonner une beauté aux briques de l’édifice. « On a frotté chaque brique à la main, avec une brosse, pour leur redonner leur éclat. On y passait trois, quatre voire cinq heures », se rappelle-t-il.

Crédit photo : Mariages.net

Stéphane Ferry-Balin et sa famille peuvent être fiers des sacrifices et du travail accomplis. Le château de Jallanges accueille chaque année 30 000 visiteurs dans son magnifique écrin. De nombreuses activités sont proposées sur place : escape game imaginé par les enfants de Stéphane et expositions. Le château comprend également des chambres d’hôtes, des gîtes, des salles de réception ou encore un théâtre de verdure de 500 places.

Crédit photo : Château de Jallanges/ Facebook

Prochain défi : un parc de loisir historique et ludique de 10 hectares dont l’ouverture est prévue pour le printemps prochain.